藥房店東住劏房捱過窮　送健骨素予長者　嘆「疫下見見下冇咗」

只有真正體驗過貧窮的人才知道窮人生活的滋味。有基層出身的藥房東主，為節省開支開舖租劏房捱過窮，開店多年來與舊街坊建立深厚的鄰里關係，心痛「疫情令好多老人家見見下就冇咗。」當他獲游說加入地區消費券計劃，不但一口答應，還自發免費送出100支健骨素予有需要長者，「有錢梗係唔會住劏房，自己經歷過都想幫人。」 發起計劃的機構期望下一輪資助擴闊商店種類，讓基層支援更到位。



計劃要求受助街坊撥一定金額支援鄰里

周大福慈善基金去年中推出「社區戶互撑」計劃，透過地區非政府組織連繫在疫情下首當其衝的小商戶，向弱勢社群派發「地區限定」消費券，以解基層燃眉之急，今年則選定12個地區，其中民社專門向九龍城區基層家庭及長者提供總額1,000元的地區消費券，並限定當中至少有250元再分發予有需要街坊，加強鄰里關懷。

陳小姐一家五口租住土瓜灣一個劏房單位，月租連水電約七千元，主要依靠任職餐飲業的丈夫養家，自己要照顧3名年齡介乎2至10歲的女兒分身不暇，疫情期間丈夫試過無工開，曾墾求業主寛限交半個月租，其餘再於月底補上，生活捉襟見肘。今年她獲選定為「社區戶互撑」受助人之一，獲派消費券在指定社區小店消費，減輕她的生活負擔。「最細個囡得2歲，去藥房買奶粉同尿片冇得慳，有消費券至少買120蚊嘢，出兩張50蚊券，自己只需畀多20蚊，變相唔使畀咁多 。」 陳小姐稱在受助金額中掏出250元幫助另一個與她同病相憐的鄰里，「睇見街坊都困難，（疫情）手停口停，雖然金額唔多都係一份心意， 自己都有得益，反而無諗過會蝕底。」

民社在首輪資助計劃中選定24間指定社區商店，範圍涵蓋茶餐廳、餅店、藥房、生活雜貨、生果、凍肉及地毯等，街坊可持面額10元及50元的「地區限定」消費券到場消費，並可自由使用多於一張。民生藥業是其中一間獲選中的社區商店，負責人吳先生稱開業大約10年，家人早年在葵涌開設藥房，他借鑑經驗後10年前儲錢在土瓜灣美景街開藥房做生意，當年為了盡量節省開支，不悉與家人租住一間只有百多呎的套房，等生活環境轉好才搬至其他單位，真正體驗過捱窮的滋味。

藥房指土瓜灣劏房戶及長者較多 需支援購買日用品

他指，曾在葵涌及長沙灣任職藥房工作，土瓜灣比其他地區更為舊區化，「土瓜灣特別多劏房同長者，消費者都係邨內居民為主，人均消費只係幾十蚊，通常都係買下飲品或者日用品，買返鄉下先會洗過千蚊。」新冠疫情爆發期間，街坊主要購買口罩及快測劑等防疫用品，當時防疫用品來貨價高昂，購入後「手緊」已沒有餘錢購買日用品，藥房生意大減三成，情況持續一年多，扣去舖租及人工幾乎入不敷支，但他更心痛以往鄰里情因疫情而消散，「做咗10年，全部都係熟客，有老人家主動買嘢畀我小朋友食，大家都有感情，但疫情令好多老人家見見下就冇咗。」

吳先生獲悉「社區戶互撑」計劃後一口答應，還主動免費送出100支健骨素予有需要長者，目前街坊主要透過消費券幫補買入廁紙、洗髮水、飲料等日用品，雖然消費額不高，但下一輪計劃推出時，他仍會按需要繼續加碼送贈物品。「（計劃）成效係雙向，既可以幫助有需要人士，又幫助我哋小商戶帶唔同客流到場消費…（街坊）有錢梗係唔會住劏房，自己經歷過都想幫人 。」

民社服務中心服務隊長趙子傑表示，計劃推出想法是讓社區小店與街坊達致雙贏，其後更做多一步，透過街坊搜尋更合適小店，以優惠價格購買物品，於是招募街坊游說區內商店加入地區消費券名單中，「我哋曾經搵過大學生義工掃街，搵到兩餸飯店賣30幾蚊一個飯，但街坊搵到雙餸飯係講緊25至28蚊一個，咁樣已經差一截。」計劃目前已經有大約200個街坊受惠，加上要求他們當中撥出四分之一金額至其他鄰里上，估計至少400戶受惠，「雖然金額唔係好多錢，但變相有互相支撐嘅感覺，疫情更重要係帶來人與人之間嘅關懷。」

民社的「社區戶互撑」計劃要求街坊在獲得的消費券中，撥出至少四分之一的金額予其他鄰里，當中包括劏房住戶，加強社區中人與人之間的關懷。(黃寶瑩攝)

街坊變義工游說社區小店加盟：助人自助

林小姐是其中一名有份游說地區小店加入的街坊義工，她稱以往曾做過賣旗籌款或物品共享墟活動義工，但今次計劃比過往來得更有意義，「師奶都係精打細算，我哋希望商店物價係平多少少 ，貼地同價錢再公平啲，例如其中一間加入嘅凍肉店原本係做批發，但呢家肯散賣 ，嚟緊都傾緊下一輪計劃加入文具店，因為九月就要開學，基層家庭都需要買入書簿用品。」

周大福慈善基金去年起推出「社區戶互撑」計劃，夥拍12間非政府組織向全港12區的弱勢社群包括長者、低收入家庭、劏房戶和失業人士提供以地區為本的消費券，可於區內小店換取食物或物資，消費券金額及詳細做法由組織自行釐定，增加計劃彈性，目前獲約200家地區小店響應，約7,500家庭共20,000人受惠。