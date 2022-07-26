全港53個公眾街市及熟食市場冇冷氣　議員倡加裝冷風機或風扇

本港天氣持續酷熱，天文台接連發出酷熱天氣警告，有立法會議員前往沒有安裝冷氣機的公眾街巿進行實測，發現室內環境逼近40°C，居民被迫在焗促悶熱環境下汗流浹背購買食材，而檔戶亦長期在焗促環境下工作，情況絕不理想，促請食環署將相關街市納入街市現代化計劃，惠及市民大眾及租戶。



全港共96個公眾街市及熟食市場 53個未安裝冷氣

民建聯立法會議員葛珮帆、李世榮及社區主任李家良，今日約同食環署署長楊碧筠，到本港其中一個欠缺空調的西貢街市，了解居民及商販情況，結果發現室內溫度逼近40度，居民被迫在焗促悶熱環境下汗流浹背購買食材，而檔戶亦長期在焗促環境下工作。葛珮帆指食環署管理96個公眾街市或熟食市場當中，仍有53個未安裝冷氣，她指出單是早前成功爭取大圍街市安裝冷氣已花逾10多年。政府雖自2018年宣布預留20億港元更新現代化街市，但幾年來，才有首個香港仔街市的翻新工程，至於楊屋道街市、牛頭角街市及九龍城街市的全面翻新工程，仍只聞樓梯響。

有魚檔商販表示每日花錢購置大量冰塊，卻因太熱而霎眼融化；肉檔商販指肉類容易變壞；亦有菜檔指出風扇吹乾蔬菜，經營環境大受困擾，葛珮帆認為上述情況極不合理，亦不能接受，建議短期內加裝強力的風扇及冷風機等，增加場所的空氣流通兼降溫，亦應盡快為西貢及其他街市安裝冷氣，長遠將西貢街市納入街市現代化計劃，惠及市民大眾及租戶。

葛珮帆議員指西貢街巿沒有冷氣下氣溫極高，情況並不理想。(受訪者提供)

倡安裝風扇及冷風機加強流通

她提到政府過去曾指要獲得8成商戶同意才可以啟動安裝冷氣工程，認為門檻過高，希望政府研究進一步降低同意百分比門檻，亦應縮短安裝工程時限。

民建聯立法會議員李世榮表示，近日天氣持續酷熱，西貢公共街市室內的氣溫可高達攝氏36度或以上，不論商戶或購物的市民都汗流浹背。高溫的環境不單止削減食物的保質，更令前來的顧客人流大大減少。此外，雖然食環署負責街市的日常管理，但街市整體的設施等則需要依賴建築署處理，往往耗費大量行政時間。李世榮建議政府應該加強跨部門之間的協作，完善合作機制和指引，令有關工程可以「提速、提效」完成。此外，政府應該要善用20億元現代化街市計劃的撥款，盡快改善現時公共街市，為尚未安裝冷氣的街市加裝冷氣系統達至改善街市整體環境。

社區主任李家良提出，新特首提到「以結果為目標」，期望署方減少瑣碎繁複、不必要的程序，讓顧客享有更舒適的街市環境和更多種類的新鮮食品選擇，並為租戶提供更完善的街市設計及設施，利便他們營商。