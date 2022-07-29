荃灣屋苑現長者垃圾屋　開門難掩酸臭味　網上號召街坊義務清理

「垃圾屋」對鄰居造成滋擾，然而戶主大多是囤積雜物成習慣的長者，除了衞生問題，誰又關心到這些隱蔽老人的情緒、生活到底有多孤獨？

近日荃灣一個私人屋苑內同樣被指出現垃圾屋，單位內曱甴檐蛇亂竄，天氣炎熱下加劇臭味，有份到場協調的區議員指，近月以來多次「軟硬兼施」，終獲年邁的獨居戶主同意讓他入屋整理家居「斷捨離」；他遂在網上召集街坊一同到單位主清走雜物。



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街坊零經驗上陣 頂硬上為長者垃圾屋清理雜物

這天約5名街坊響應網上號召，先到荃灣區議員劉卓裕的辦公室集合，目標為一名獨居、囤物成癮的長者清理家中垃圾。這班街坊全部「零經驗」，只有一人因從事工程業不怕曱甴，亦有人穿上保護衣自保，然而他們甫走進單位，堆積如山的雜物便擋着去路，膠樽、鐵罐、多個用膠袋包裹的衣物以及電器等放滿客廳、餐桌、房間、走廊不同角落，部分木地板懷疑滲水發黑隆起，義工行走時多有不便；由於部分器皿盛載食物多時沒有處理，惹得蟲蟻處處，即使各人戴着口罩仍難掩屋內臭酸味。

義工們隨即分工合作，有人負責將雜物包起掉出屋外，有人負責將垃圾運到樓下、再用手推車送到屋苑垃圾站棄置。大約兩小時後，義工合共清走至少20袋黑色垃圾膠袋大小的雜物，順道為戶主清掃單位。然而屋內地板不平的問題，需另行請人再作處理。

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長者囤積成癮或與獨居或情緒病有關

劉卓裕指，大約3個月前收到涉事單位樓下的住戶投訴有滲水問題，食環署亦有關注事件，劉一個月前開始與在涉事單位內獨居多年的長者住戶接觸。他指，留意到長者社交能力不足，獨居兼孤苦無依，因此他「軟硬兼施」，一方面找食環署出面指出單位存在衞生問題，另一方面自己多次約見戶主表達關懷，終成功說服他同意由他人代為執屋。

劉續指，荃灣區內長者佔人口一半以上，過往有很多類似的「隱蔽老人」個案，有人是因子女移民後缺乏照顧，也有些人本身沒有子女，然而現時社會福利保障網難以覆蓋這些長者。劉指出，長者囤物行為很多時出於抑鬱等情緒問題，估計日後只會愈來愈多同類個案，希望街坊能發揮鄰舍精神，一有發現找區議員幫忙，而管理公司亦可為員工提供指示，著他們多留意這些情況。