沙田蔬果檔「街霸」佔路現新黑點　食環署兩個半月接65宗阻街投訴

繼大圍金輝花園對開菜檔阻街問題未能妥善解決，沙田再現「街霸」新黑點。食環署今日（28日）在沙田區議會表示，過去3年分別於大圍美田路、積輝街及石門安群街共接獲404宗蔬果檔阻街投訴，共發出305宗定額罰款通知書、作出8次拘控及11次撿走違例貨物，其中石門安群街石門廣場的菜檔由今年四月下旬開業後，短短兩個半月內便接獲65宗相關投訴，強調除了安排人員在上述黑點定點巡邏外，亦會與警方聯合執法。



沙田區議會今日討論區內菜檔阻街等事宜。(資料圖片)

沙田現兩大菜檔霸路黑點 共接404宗阻街投訴

沙田區議會今日（28日）召開大會，區議員衞慶祥關注近年屢次收到街坊投訴，指蔬果檔慣性「霸街」，佔據店舖以外的行人路或公眾地段擺放蔬菜、鮮果及雜物等貨品，阻塞通道及影響環境衞生，要求當局交代最新黑點及撿控數字，擔心部分被霸佔的地段若非政府管轄範圍，當局無法解決霸路問題，希望當局能交待進一步計劃和執法行動，以改善有關秩序和環境。

食環署回應，現時沙田區內店鋪非法擴展營業的兩大黑點，包括大圍美田路及積輝街一帶( 下稱美田積輝 )，及石門安群街京瑞廣場 ( 下稱京瑞廣場 )，署方由2019年7月1日至今年6月30日在美田積輝共接獲339宗地舖阻街投訴，其間向阻礙街道的店鋪發出297張定額罰款通知書及22次檢控、向違例棄置垃圾人士發出332張定額罰款通知書、就違例販賣作出7次拘控及10次檢取貨物，並就妨礙街道清掃工作出3次檢控。

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食環署：繼續加強各部門聯繫聯合執法

至於京瑞廣場，自今年4月下旬有售賣蔬菜鮮果的店鋪在該地點開始營業後，至6月30日為止的兩個半月內，食環署共接獲65宗相關投訴，其間向阻礙街道及違例棄置垃圾等人士分別發出8張及70張定額罰款通知書、就違例販賣作出一次拘控及一次檢取貨物，並就妨礙街道清掃工作出一次檢控。

食環署稱，除了安排人員在上述黑點定點巡邏以監察店鋪非法擴展營業的情況外，亦不時安排突擊行動，與警方在涉事地點聯合執法，以遏止有關違規活動。食環署會繼續加強各部門聯繫，需要時亦會增加合行動的次數。

沙田地政處回應，若店鋪擴展營業的範圍如位於私人土地內，並涉及違反地契條款，地政處會按不同個案的情況、業權特質等因素，徵詢法律意見，考慮適當的執行契約條款行動。一般而言，地政處認為把單一業主所擁有物業進行「釘契」 。然而若店舖擴展營業範圍涉及公用地方是由多數小業主共同擁有，「釘契」做法未必可行，地政處會通知相關業主立案法團或大廈管理處按大廈公契條款跟進，同時亦會考慮其他合適的執行契約條款行動。 根據紀錄，地政處過去3年分別接獲6宗有關擺放貨品、雜物等在店鋪以外的投訴，有關個案均位於屋苑或大廈的公用地方。

沙田民政處回應，過去3年，民政處總共接獲13宗相關投訴，涉及的地點主要為大圍美田路、大圍道及積輝街一帶的行人路及後巷。民政處會按需要邀請相關部門一起參與聯合行動，例如就非法佔用政府土地的個案尋求地政處的協助及參與，以提升執法工作的成效。

警務處回應沙田警區過去三年共收到60宗對店鋪阻街的投訴。警方如接獲與店鋪阻街有關的投訴，一般情況下會轉介食環署處理，並提供協助，以改善此等情況。警方更會不時參與跨部門聯合行動以打擊有關活動及維持現場治安。沙田警區會加強與相關持份者的溝通及制訂合作方案，例如從租務合約加入條款要求相關店鋪改善阻街情況。