工會指跳工政策剝削外傭自由中止合約權利　促入境處正視問題

入境處近年嚴打外傭「跳工」情況，去年以此為由拒批簽證個案更按年激增8倍。外傭工會一項調查顯示，近半外傭反映曾遭受最少一種苛待，包括工作長達逾17小時、無合適地方睡覺及食物不足等。62%受訪者指，受苛待後沒有選擇中止合約，7成人憂入境處會以「跳工」為由拒批簽證。

工會指，入境處相關做法變相剝削外傭決定中止合約權利，不少外傭即使遭受苛待，仍不敢提出中止合約，只能選擇強忍，工會力促入境處正視「跳工」政策及保障外傭權益。



香港亞洲家務工會聯會於去年11月至今年5月期間，成功以問卷方式訪問合共238名菲律賓和印尼外傭。有62％的受訪者受到苛待後，仍未有選擇中止合約，高達7成受訪者擔心入境處會以「跳工」為由拒絕簽證，亦有受訪者指護照被僱主或中介沒收及需要償還興債務綁定的非法中介費。（資料圖片）

外傭提早終止僱傭合約及轉換僱主俗稱為「跳工」，惟有機會被入境處拒絕批出簽證，需要在兩個星期內離開香港。翻查資料顯示，去年入境處因懷疑外傭跳工拒批簽證個案共錄得2833宗，是前年9倍。

香港亞洲家務工會聯會於去年11月至今年5月期間，成功以問卷方式訪問合共238名菲律賓和印尼外傭。受訪者在港工作經驗由4個月至34年不等。當中僅有約兩成曾經中止合約，近半在擔任家庭傭工時曾遭受至少一種苛刻對待，包括每天工作時數達17至19小時不等、工作範圍超越合約內容、食物不足及無合適地方睡覺休息等。

香港亞洲家務工會聯會認為入境處強力打壓跳工情況下，即變相為剝削外傭決定中止合約的權利。更有指不少個案在僱主苛刻對待下仍不敢提出中止合約，擔心簽證的申請會因此被拒，促入境處正視跳工政策及保障外傭權益。(曾鳳婷攝)

有62％的受訪者在受到以上的苛刻對待後沒有選擇中止合約，高達7成受訪者擔心入境處會以「跳工」為由拒絕簽證，亦有受訪者指護照被僱主或中介沒收及需要償還債務綁定的非法中介費。

香港亞洲家務工會聯會代表Ratih指，工會現時收到共11宗外傭因「跳工」情況求助個案，當中均來自印尼及菲律賓。Ratih表示，外傭受到僱主及中介不公平對待情況普遍，惟礙於生計及擔心會被入境處拒絕批出簽證，他們大多選擇強忍。Ratih解釋，外傭在港工資普遍只有約4600元，惟大部分印傭及菲傭每次到港工作，均要分期支付4000至5000元不等的中介費，遠高於法律所規限的百分之十的每月薪金，可見相關費用對他們來說是一個大負擔。

香港亞洲家務工會聯會代表Ratih指工會現時收到共11宗外傭因「跳工」情況救助的個案，當中均是來至印尼及菲律賓。現時外傭受到僱主及中介不公平對待的情況普遍，惟礙於傭工為生計及擔心會被入境處拒絕批出簽證下，他們大多會強忍這些的苛刻對待。(曾鳳婷攝)

Ratih表示，有傭工礙於尚未還清中介費及未完約，護照被僱主或中介沒收，即使遭受不合理對待，卻不能自行選擇「跳工」。來自印尼的Masitah便是其一，她前後服務兩任僱主達26個月，惟兩任僱主均苛刻對待Masitah。第一任僱主安排她在細小的空間睡覺及休息，工作量大及工時高，每天需要於早上5時工作到深夜，亦試過因未能完成僱主要求而被打罵。因宗教因素而不吃豬肉的Masitah，更被僱主要求進食豬肉及各種剩菜，使她需要自行支付額外的食物費，避免相關情況發生。

雖然Masitah曾嘗試向中介反映，但最終仍未獲改善。Masitah後來決定「跳工」，惟第二任僱主同樣苛刻對待，她忍受8個月，便決定終止合約，隨後因簽證失效，需要離開香港。現時於印尼的Masitah仍希望能回到香港工作，賺取收入供養父母，惟向入境處查詢後，僅被回應不符合申請簽證資格。

工會希望入境處能交待外傭不符合申請簽證的實際原因，並不應該透過跳工制度而剝削外傭選擇中止合約及轉換僱主的權利，使正被不合理對待的傭工無處可逃。