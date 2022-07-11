外傭難求｜僱主出一倍價錢請人　政黨倡「聘請外傭開支扣稅」減壓

現時本港有30多萬家庭僱用外傭，他們為不少家庭擔當重要的支援角色。民建聯家庭事務委員會今日（11日）就聘請外傭現況進行的問卷調查發表結果，發現506名受訪者中，有半數人認為外傭中介公司營運手法不當，過半數人表示聘用外傭有財政壓力，近半數人以5,000至1萬元聘請外傭，遠高於聘請外傭的最低工資$4630。



▼7月11日 民建聯家庭事務委員會發表聘請外傭現況問卷調查結果▼



4成多受訪者僱用外傭有財政壓力

現時聘請外傭最低工資為每月$4630，受訪僱主中只有一半以最低工資聘請，更有人以一倍價錢招聘外傭。部分僱主更表示，受疫情影響下，有外傭主動要求提高工資，僱主為挽留工人而不得已加薪；此外，調查並發現受訪僱主認為聘請外傭對家庭日常開支造成壓力，委員會遂提出新增「聘請外傭開支扣稅」，建議當局推出聘請外傭扣稅，扣稅金額可以最低工資作為基數，以2022年為例，僱主可扣稅金額應為$55,560元水平（$4630x12）。

近半受訪者指外傭「貨不對辦」 疑中介以不當手法營運

民建聯家庭事務委員會指出，近一半受訪者遇過或懷疑外傭中介公司使用不當手法如教唆外傭「跳工」 丶收取不合理手續費丶隱瞞外傭真實身體狀況等，4成人表示外傭並不符合僱主期望，有近八成受訪者認為應該增加違規罰則等，委員會建議當局修訂《職業介紹所實務守則》，統一列明收費項目。

民建聯家庭事務委員會委員招文亮指《職業介紹所實務守則》如「點心紙」，缺少收費詳情，疑造成中介濫收費用。（鄭嘉惠攝）

「點心紙」疑造成中介隱瞞詳請

委員會形容《職業介紹所實務守則》如點心紙，沒有列明細項收費，除非中介公司主動披露，否則僱主無從得知，間接造成坊間懷疑中介公司收取不合理服務費。委員會建議當局修訂職業介紹所守則，統一收費。