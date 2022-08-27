發展局長甯漢豪巡視沙田污水處理廠遷入岩洞工地：騰出28公頃土地

政府正進行搬遷沙田污水處理廠往女婆山岩洞計劃，發展局局長甯漢豪今日（27日）進入岩洞工地了解工程進度和挑戰，她形容好比進入主題公園的歷奇探秘設施。搬遷計劃完成後可騰出約28公頃土地，作有利民生的用途，她稱發展局會繼續積極推廣岩洞發展，以期在有限土地資源下，騰出更多空地以達致更具價值的土地布局。



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搬遷計劃社區聯絡中心開放日

甯漢豪今日在渠務署署長彭雅妮陪同下，出席「搬遷沙田污水處理廠往岩洞」社區聯絡中心開放日，除與市民同樂及為同事打氣外，亦前往岩洞工地了解工程進度和挑戰。

局方表示，政府積極探討充分利用發展岩洞為香港開拓土地資源，搬遷沙田污水處理廠往岩洞正是首個重點項目，亦是全港最大型的岩洞工程，完成後可改善沙田污水處理廠現址及周邊環境，更可騰出約28公頃土地作有利民生的用途。

甯漢豪首先在社區聯絡中心參觀開放日的展覽和攤位遊戲，以及聽取在場渠務署工程師介紹岩洞工程的特色和鑽爆建築方法。她其後進入岩洞實地了解工程進度及當中面對的挑戰，了解到渠務署團隊將創新技術和設備應用於工程計劃，改善工程效率和質素，並減低工程的環境和安全風險。

局方引述甯漢豪讚賞開放日的設置，讓參觀者在舒適的環境下了解渠務署污水處理和雨水排放工作及岩洞工程計劃，讓人對渠務及山洞勘探工作有新的體會。

甯漢豪：岩洞好比進入主題公園歷奇探秘設施

甯漢豪表示，香港山多而岩石堅固，沿市區邊緣的山坡很多時候都適合發展岩洞。她指開發岩洞以前根本不能想像，但對工程師來說沒有不能克服的困難，很高興看到本港最大的岩洞已經開始成形，實地進入岩洞參觀的體驗非常難忘，好比進入了主題公園的歷奇探秘設施。她表示，發展局會繼續積極推廣岩洞發展，以期在有限土地資源下，騰出更多空地以達致更具價值的土地布局。

搬遷沙田污水處理廠往女婆山岩洞計劃。（渠務署圖片)

沙田污水處理廠遷入岩洞第一階段工程包括工地開拓及連接隧道建造工程已於2019年2月展開，預計於2022年第四季完成。渠務署正為其餘各階段的建造工程進行詳細設計，目標約於2031年完成整項搬遷計劃。