工聯會倡建縮水版啟德輕軌　發展局「落閘」指縮規模造價仍然昂貴

研究逾10年的九龍東環保連接系統(啟德輕軌)於2020年因成本昂貴等原因被擱置，並以電動小巴、自動行人道等「多元組合」代替。工聯會早前提出「縮水版」輕軌建議，倡路線由原計劃9公里縮至6公里，只經九龍灣站至郵輪碼頭。



發展局今（25日）回覆《香港01》查詢，為「縮水版」輕軌落閘，指鄧方案就算縮減規模，餘下走線同樣涉及多項技術挑戰，建造成本仍然昂貴。發展局重申，將在區內以「多元組合」模式配合九龍東發展需要，爭取在未來數年落實有關設施。



工聯會鄧家彪早出提出「縮水版」啟德輕軌建議，走線長度建議縮短為約6公里，路線由九龍灣站到郵輪碼頭站，沿途設10站，並建議轉用「膠輪捷運系統」。鄧當時稱，新方案可避開觀塘一帶技術難點，減低建造成本，與九龍灣站連接亦可平衡建造可行性與乘搭需求。

發展局指縮減規模仍遇技術挑戰兼造價貴

發展局回覆查詢指，在九龍東建造擬議單元高架模式的環保連接系統，將面對多項複雜的技術挑戰，建造和運作成本高昂，財務上並不可行，並非可取選項。就鄧家彪提出的單元高架模式環保連接系統的方案而言，就算該方案縮減規模，餘下走線同樣涉及多項的技術挑戰，建造成本仍然昂貴。

爭取未來數年落實「多元組合」模式爭取

發展局亦指，為配合九龍東進一步發展，政府建議在區內日趨完善的道路和鐵路基建設施，以及便捷公共交通服務基礎上，輔以推展包含多種具備環保元素和暢達連接功能的「多元組合」模式環保連接系統，以適時配合九龍東發展需要及進一步提升毗鄰社區之間的暢達連接度，並有助打造啟德發展區成為綠色社區。政府已就上述建議設施啟動具體推展工作，爭取在未來數年逐步落實有關設施，切合區內市民的出行需要。

《啟德分區計劃大綱圖》曾就環保連接系統「預留用地」。（土木工程拓展署圖片）

鄧家彪︰新一屆政府繼續依隨保守的決定

鄧家彪接受《香港01》查詢時表示，對發展局否決方案感十分遺憾及失望。他期望新一屆政府重新檢視許多政策時，會有長遠眼光，而非純粹看項目造價及營運成本，但現在看來似乎是「蕭規曹隨」，繼續依隨保守的決定。

鄧家彪坦言啟德宣軌項目重啟「空間好細」，政府現時財政收入較差，不排除當局在「財政保守」狀況下有保守的看法。