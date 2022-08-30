躍動港島南再有項目觸礁　石澳石礦場水上運動中心項目取消招標

文化體育及旅遊局今（30）公布，取消在佔地35公頃、已復修的石澳石礦場發展水上運動中心的項目招標。港府發言人指，由於收到的標書均未能符合政府指定要求，因此取消是項招標，將檢視最新情況，再考慮未來路向。

翻查資料顯示，上屆政府曾以公開招標方式，邀請非政府機構，以公私營合作方式於該處發展水上運動中心，包括為體育學院提供專屬滑浪風帆精英運動訓練設施，營運者須於合約期內承擔所有設計、建造及營運成本，政府不會為水上運動中心投放任何資金。



政府曾於2021年7月30日公布，通過公開招標，邀請非政府機構在已復修的石澳石礦場設計、建造和營運一個可供巿民大眾享用的水上運動中心。考慮到招標期間曾發出附錄及受2019冠狀病毒病第五波疫情影響，截標日期延至今年3月4日。

文化體育及旅遊局發言人表示，由於收到的標書均未能符合政府指定的要求，因此取消是項招標。政府將檢視最新情況，再考慮未來路向。

躍動港島南計劃曾提活化珍寶海鮮舫

翻查資料顯示，水上運動中心建議是2020年施政報告中，「躍動港島南」計劃的其中一個項目。躍動港島南計劃，把南區變成適合工作、居住、創意及消閒玩樂的地區，當時提出的八個重點項目之中，亦包括活化珍寶海鮮舫。

擬建水上運動中心的石礦場則位於鶴咀半島西岸、毗鄰石澳郊野公園，總面積達35公頃，計劃可與建的最大總樓面面積為5.5萬平方米，與運動無關的商業設施樓面面積的上限為20%。

石澳石礦場（資料圖片）

政府表明不會為水上運動中心投放任何資金

財務安排方面，政府不會為水上運動中心投放任何資金。日後的營運者須於合約期內承擔水上運動中心所有設計、建造及營運成本，亦須與政府攤分收入。政府會與中標者簽訂為期25年的協議，視乎營運表現，協議可最多延長10年。



前特首林鄭月娥去年發表任內最後一份《施政報告》時，提及政府正進行公開招標邀請私營機構在已復修的石澳石礦場，設計、建造和營運一個供市民大眾享用的水上運動中心，當中包括為體育學院提供專屬滑浪風帆精英運動的訓練設施，預計今年首季批出合約，讓水上運動中心約於五年內全面投入運作。