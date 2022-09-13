志記鎅木廠獲告知無預警收地　權叔加緊鋸木：人要繼續行唔係等死

逾70年歷史的上水志記鎅木廠近月接獲收地通知面臨收廠結業，今日（13日）成為最後一日寛限期，第二代負責人權叔下午再接獲通知地政總署來電，表明要有心理準備日內無預警收地封廠，但未有給予實際期限，權叔對此感到壓力，但聲言一日尚有營業，「人要繼續行唔係等死，明日有開繼續清理（木材）。」



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9月13日為收地最後限期 木廠加緊處理大型木材

港府新界東北發展收地，逾70年歷史的上水古洞馬草壟路的志記鎅木廠被列入發展區範圍，儘管政府做出特惠補償安排，但並不足以讓廠方找到適合新址搬遷，木廠第二代負責人權叔稱有從元朗覓地，但目前未有任何結果，故木廠正面臨結業危機。

地政總署一度通知志記搬遷限期定為上月30日，其後因應環境及生態局改稱可運往園林廢物回收中心Y.PARK林區轉廢為能，清場日子延至9月13日，明言廠方可利用這兩個月時間清貨。雖然權叔稱已努力清走廠內逾千噸木材，但只清理大約200噸，其餘800噸尚未有著落，當中包括兩星期前由中電轉介處理的木製電線杆。

權叔今日在地政總署訂明最後限期前繼續開工，利用全港唯一能處理直徑闊達6呎（折合約1.8米）的皮鋸，在運轉鋸聲中切斷逾10呎長美洲南方松木。「我哋唔係接到訂單，只係鋸成一塊塊長條木方便搬走處理。」

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地政人員來電告知隨時收地封廠 權叔：確實日期都畀唔到

「人要繼續行唔係等死，明日有開繼續清理（木材）。」懷著忐忑心情等待通知的權叔明言「地政係當權者，係唔會通知你哋（點樣）解決問題，我哋係被解決問題嘅人，無權問佢嘢。」

至下午約3時，2名身穿螢光制服的工程拓展署人員，駕車進入馬草壟木廠區附近巡視，但未有對木廠採取任何行動，逗留數分鐘後離開。權叔在差不多時間收到地政總署人員來電，追問清理木材的進度，表明會隨時封廠收地，但不肯給予實際死線日期，只叮囑「好自為之」，令他感到很大壓力。「做人唔怕搬最怕管，所以壓力十分大，我問可唔可以同上司講下延期，但佢連確實（收地）日期都畀唔到，聲稱只係遵從上級指示做嘢...呢家只希望等到好消息而唔係壞消息，畀多少少時間寬限，3個月至6個月都好呀。」

做人唔怕搬最怕管，所以壓力十分大，我問可唔可以同上司講下延期，但佢連確實（收地）日期都畀唔到，聲稱只係遵從上級指示做嘢...呢家只希望等到好消息而唔係壞消息，畀多少少時間寬限，3個月至6個月都好呀。 志記第二代負責人權叔

志記的權叔(左)及妹姐(右)半生維持在廠內用午膳的傳統，但不知道這些日子還能維持多久。(夏家朗攝)

經歷四度搬廠 全港唯一能處理直徑達6呎原木的木廠

由1948年開始經營走過大半個世紀的志記鎅木廠，命運宛如浮木般飄泊不定，因發展問題先後經歷四度搬遷，其中留在上水古洞馬草壟現址最久，一留便接近40年，在這個面積達到1萬平方呎的空間，志記因應時代轉變，由一間原木加工廠，一變而成專門回收廢棄電線杆、碼頭椿柱或颱風倒塌的斷木，經篩選開鎅後翻新成再生木材，近年還廣招學校、非政府組織或其他私人機構開設木工班，讓巿民親身體驗如何將廢棄木材變成有用的環保家具，從中推廣環保理念。

然而《施政報告》提出構建「北部都會區」計畫，馬草壟路被劃入古洞北新發展區範圍內刊憲收地，權叔曾透過北區區議會主席羅庭德、上水區鄉事委員會主席侯志強，以及非政府組織等與政府部門協商，惟不獲政府部門正面回應，近月獲地政總署發信告知必須在限期前搬走。