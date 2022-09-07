上水志記鎅木廠9.13結業　三犬守望多年　搬遷後命運未知

「我姑姑有三隻狗，（每隻）都很可愛。依家知道木廠可能（原址保留）不長久了，每日都貼身跟實佢。」位於上水馬草壟路的志記鎅木廠為香港最後鎅木廠，面臨下周二（13日）結業，木廠第三代負責人王雯妮今日（7日）在一個寫生作品展接受《香港01》訪問，講述鎅木廠逾70年歷史，與家人的情意結。



王雯妮自幼在木廠長大，對當中一草一木都十分有感情。她指着自己的一幅親筆畫作回憶，狗仔Sunday趴在一堆木材中望着她，那場景令人印象深刻，便提筆而就。Sunday數月前已過世，而如今廠中仍收養着三隻親如家人的狗，牠們的命運去向與木廠一樣未知。



「去志記鎅木廠。畫下。手繪」城市寫生作品展9月7日至14日舉行。（李澤彤攝）

寫生展紀錄志記鎅木廠倒計時面貌

港府新界東北發展收地，現位於上水古洞馬草壟路的志記鎅木廠被列入發展區範圍。儘管政府做出特惠補償安排，但並不足以讓廠方找到適宜的新址搬遷，因此木廠面臨結業。

「畫下嘢」及「速寫香港」兩個寫生團體的畫家早前去志記鎅木廠，用筆觸紀錄個中一草一木，由今日（7日）開始舉行「去志記鎅木廠。畫下。手繪」城市寫生作品展，當中包含不同風格的美術作品，亦有在原木木板上繪成的畫作，結合原木紋理呈現志記鎅木廠倒計時中的面貌。

千噸木材限期前只賣出不足一成

志記鎅木廠由1948年開始，因發展問題先後經歷四次搬遷，留在現址最久。地政總署早前將6月30日的搬遷死線延至下周二（9月13日），得以留給廠方兩個月時間清貨，以「環保價」出售木材給市民，使得逾千噸木材免被送往堆填區棄置。

然而王雯妮表示，儘管近月吸引不少團體及市民等人前來參觀、選購，但目前只售出7%木材，餘下木材尚未知如何處理。儘管社會上有人提出建議，但因租金昂貴或場地面積問題，仍未有談妥。若無切實可行方案，木廠只能終結74年歷史。

三隻狗均不足10歲 主理人家細未能收留

王雯妮提到狗仔已成為木廠中不可或缺的重要元素，廠中最多養過五隻狗，其中兩隻因年邁去世。寵物情深似家人，現場可見，寫生展上不少畫作中都有狗隻的身影。

王雯妮分享，三隻狗不到10歲，在一起常常打架，木廠第二代主理人王美嬌每日完成繁重工作後，必會幫牠們清理傷口、陪聊天並餵食。奈何家中細小，木廠結業後無法將狗仔帶回家撫養，「我哋都搵緊人收留佢哋。」狗仔似乎已感知到離別氣氛，在王美嬌身後「走一步跟一步」。

寫生展中不少作品都有狗的身影，王雯妮表示寵物情深。（李澤彤攝）

感恩木材 傳承「做人勤力」香港精神

志記第二代負責人王鴻權今年73歲，人稱「權叔」，是王雯妮的叔父。王雯妮憶及近日權叔手臂摔破流血，但為處理木廠大小事宜、應對傳媒訪問及市民參觀，仍然堅持工作。

王雯妮無奈表示，權叔不願輕易放棄，因木廠承載多年心血，從中傳承「不輕易放棄」的香港精神，家人也不忍心從中阻撓。而與木材相處多年，權叔亦強調「對木頭感恩」，就算木材損壞也不能輕易當作垃圾丟棄，而是用手藝賦予其二次生命，「有用嘢唔應該去堆填區」。

▼9月7日 「去志記鎅木廠。畫下。手繪」城市寫生作品展▼



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去信特首李家超要求寬限兩年未獲回覆

王雯妮嘆息，74年來木廠次面臨搬遷清拆命運都「死裡逃生」，好在歷任負責人隨機應變，因應社會需要不斷調整業務。如今仍然難逃一劫，儘管希望木廠得到保育，亦曾去信現任特首李家超要求寬限兩年，但至今未得到回覆。

「去志記鎅木廠。畫下。手繪」城市寫生作品展

日期：9月7日至14日

時間 ：每日中午12時至晚上8時

地址：炮台山京華道9-27號,富利來商場1樓1-4號舖「閒寮 Feel Well Space」

主辦團體：志記鎅木廠、畫下嘢、手繪香港