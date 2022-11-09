團體辧期間限定二手時裝店　為舊衣物賦新生命

香港每日棄置的衣物數量據估計多達170 公噸，有調查顯示每5名港人當中有2人保存衣物的期限少於1年，更有3成港人會將不需要的衣物當成垃圾直接丟棄，這種浪費持續為地球帶來破壞。

環保慈善機構將於11月18至23日，在太古坊電訊盈科中心12樓開設二手時裝限定店，屆時會將10月份收集到的精選二手時裝轉售，鼓勵公眾參與推動循環時尚經濟，收益將用作支持日後環保工作之用。



環保慈善機構Redress表示，今年10月與不同企業及學校合作，在全港各區設置多個衣物收集箱，讓市民將二手衣物帶到回收點，並於11月4日、5及7日，一連三日舉行「衣物分類馬拉松」，由企業及社區不同單位組成的參與者，輪流為回收活動收集所得的衣物進行分類。

回收活動完結後，Redress合共收集到近17公噸衣物，不少是全新衣服、配飾及鞋履。Redress表示，如果是有品牌、全新及設計獨特等衣物，經分類後會在期間限定店內出售或會轉贈予超過20間本地慈善機構，而能繼續穿着、運動服及沒有破爛或污漬等衣物則會被送往回收。若果是有破爛或污漬、校服及曾穿着的內衣則會被降級再造。

Redress將於11月18至23日在太古坊電訊盈科中心12樓開設二手時裝限定店，鼓勵公眾參與一同推動循環時尚經濟，店舖的收益將用作支持Redress日後環保工作之用。

Redress 期間限定二手店，助舊衣物尋新主人。

機構希望透過舉辦活動主題「用多次、愛多次」，呼籲大眾在家打開衣櫃，思考衣物可以如何重用、重著及回收；提醒大家珍惜已有的衣物，悉心保存，延長穿戴衣物的時間，並在有需要時進行修補。

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