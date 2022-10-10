GET REDRESSED衣物關注月 衣物回收行動喚起大眾對環保時裝的關注

環保慈善機構Redress 一直致力教育大眾及時裝業界，減少時裝界對環境造成的負面影響。除了早前舉辦全球最大型可持續發展時裝設計比賽外，Redress在本月更會舉辦「GET REDRESSED 衣物關注月」，透過各項活動，鼓勵大眾及各機構支持環保時尚。



香港每日棄置的衣物數量估計多達170 公噸，相當於我們每天將120萬件T恤送往堆填區！這種浪費持續為地球帶來破壞，也是一個警號提醒我們需要作出改變。Redress自2018年推出「GET REDRESSED 衣物關注月」，旨在推動大眾以環保方式處理衣物，減少浪費。

在「GET REDRESSED 衣物關注月」，我們邀請大家打開衣櫃，思考衣物可以如何重用、重著及回收。透過「用多次、愛多次」的主題，提醒大眾珍惜已擁有的衣物，延長穿戴衣物的時間、悉心保存，並在有需要時進行修補。在盡可能延長衣物週期後，我們可以選擇轉贈、轉售或參與年度「Get Redressed 衣物關注月」衣物回收活動，為它們尋找新的主人。

衣物回收公眾收集箱

去年的「GET REDRESSED 衣物關注月」，我們與共136間企業、學校及零售商合作，破紀錄於10月收集到 20.5公噸衣物。

現誠邀大眾及各機構參與本年度「GET REDRESSED 衣物關注月」各項活動：

全港最大型的年度衣物回收活動：我們與不同企業及學校合作，在全港各區設置數百個公眾收集箱。市民只要將舊衣物帶到任何一個收集點，Redress便會在月底收集處理。按此查看「Get Redress 關注月」特别收集箱及恆常收集箱的位置。

衣物分類馬拉松：於11月4、5及7日，由企業及社區不同單位組成的義工團隊將一連三日，輪流為「Get Redressed 衣物關注月」回收活動收集所得的衣物進行分類。分類後的衣物分別會轉贈予超過20 間本地慈善機構、在Redress 的期間限定店內出售，或送往回收或降級再造。有意組成義工隊的機構可聯絡Redress 循環時尚計劃活動經理Cristina McLauchlan （clm@redress.com.hk）登記，或以個人名義在此登記加入義工團隊。

Get Redressed二手時裝pop-up限定店：最受歡迎的限定店回歸了！Get Redressed將於11月18至23日在太古坊電訊盈科中心12樓開設二手時裝限定店。歡迎大家到場選購10月份收集到的精選二手時裝。 期間限定店的收益將用作支持Redress日後工作之用。

按此了解更多「GET REDRESSED 衣物關注月」的活動。

Redress 感謝各合作單位支持，讓活動得以順利舉行。特別鳴謝我們的主要贊助機構太古地產有限公司、晶苑國際集團有限公司、利多超市、畢馬威會計師行、Walkers及艾利丹尼森公司。另外，亦有我們的物流贊助商紅盒迷你倉及利豐物流(香港)有限公司，和PizzaExpress提供膳食贊助。