香港社區節周日舉行　設創科編程馬拉松展覽　導師教再造塑料木材

今年滙豐香港社區節將於星期日(27日）舉行，焦點項目是「社區創科編程馬拉松」的展覽活動，展出得獎中學隊伍所設計的作品，參賽學生為社會最迫切問題提供各種創新的解決方案。社區節還設有以「運動」和「升級再造」為主題的體驗區，設計旨在利用不同技能來增強和集中建立疫情後的復原力，包括發展未來技能、綠色生活和提升身心健康。



是社區節在星期日中午12時至下午5時於中環遮打道行人專用區舉行，由香港社會服務聯會與滙豐銀行合辦的「滙豐香港社區夥伴計劃」項目。社區節於整個11月在18區推出一系列活動，以建立疫情緩和後的社區抗逆力。

「社區創科編程馬拉松」展覽不僅展示得獎學生的創意作品，亦會公佈賽果及頒發獎項給比賽勝出隊伍。

喜歡藝術的可參加蒲窩青少年中心的手工藝工作坊，導師利用升級再造的塑料和木材，藉此向公眾教授手工藝創作和手工產品的價值；由智樂兒童遊樂協會舉辦的「點紙咁簡單」是一個由再生紙製成的創新和有趣的遊樂場；香港基督教青年會則舉辦一個「再生玩具嘉年華」，其中包括一個真實大小的棋盤遊戲「玩具生命之旅」，藉著遊戲啓發參加者如何珍惜和尊重他們擁有的物品。

社聯行政總裁蔡海偉表示，是次社區節於疫情緩和後進行，有頼各單位的齊心協力令活動得以順利推進，正正附合本年主題核心理念「滙聚力量，展現無限可能」，希望可以幫助港人於疫後重拾信心與應變力，再次與社區接軌，共同建設一個復甦後更有生氣、更強壯的香港，實現提升社區抗逆力。

滙豐銀行慈善基金諮詢委員會秘書長招智輝表示，期望透過這個活動，讓社會各階層，度過一個充實、充滿正能量的周日，歡迎公眾參與。