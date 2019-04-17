港燈社聯嘉許十大傑出「樂齡大使」　變身環保特工推社區節能

由港燈和香港社會服務聯會 合辦的「香港第三齡學苑」（U3A），去年首辦「智惜用電樂齡大使」訓練計劃，成功培訓本地退休人士成為環保特工，在社區推動節能。當中十位表現出色的大使，更在今日(17日)舉行的 U3A 學年結業禮上獲嘉許表揚。

港燈董事總經理尹志田表示，舉辦有關訓練計劃，旨在結合環保教育和 U3A 所提倡的終身學習、服務社會的精神。透過加深 U3A 學員對全球氣候暖化、環保節能、綠色發電、低碳生活等課題的認識，鼓勵他們改變自己和社區。

他續稱，很高興有超過130名 U3A 學員參與，當中54人完成所有課程。而他們畢業後，亦積極走入社區，宣揚低碳綠色生活，令自己、身邊人和社區更環保。他表示，這批環保特工在社區舉辦了近70場講座或教育推廣活動，向超過1600名公眾人士推廣環保訊息。