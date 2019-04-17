港燈社聯嘉許十大傑出「樂齡大使」　變身環保特工推社區節能

由港燈和香港社會服務聯會 合辦的「香港第三齡學苑」（U3A），去年首辦「智惜用電樂齡大使」訓練計劃，成功培訓本地退休人士成為環保特工，在社區推動節能。當中十位表現出色的大使，更在今日(17日)舉行的 U3A 學年結業禮上獲嘉許表揚。
港燈董事總經理尹志田表示，舉辦有關訓練計劃，旨在結合環保教育和 U3A 所提倡的終身學習、服務社會的精神。透過加深 U3A 學員對全球氣候暖化、環保節能、綠色發電、低碳生活等課題的認識，鼓勵他們改變自己和社區。
他續稱，很高興有超過130名 U3A 學員參與，當中54人完成所有課程。而他們畢業後，亦積極走入社區，宣揚低碳綠色生活，令自己、身邊人和社區更環保。他表示，這批環保特工在社區舉辦了近70場講座或教育推廣活動，向超過1600名公眾人士推廣環保訊息。
港燈董事總經理尹志田表示，「智惜用電樂齡大使」訓練課程會每兩年舉辦一次。今年會為現有大使安排重溫課程，並繼續鼓勵他們落區推廣環保節能。（港燈提供）
至於10位傑出大使，年齡由65歲至80歲，分別來自 U3A 轄下八間自務學習中心。他們不單身體力行，學以致用，改善自己的用電習慣，更鼓勵親友檢視家居及住所公用設施的用電情況，推動改善措施，提升能源效益。
在推廣技巧方面，大使們更展示無限創意，例如以古裝話劇、環保RAP 歌、宣傳短片，環保行動卡、DIY 壁佈板等宣揚綠色生活；其中亦有大使在嘉年華會設計和主持攤位遊戲、或善用長者中心的活動，如例會、生日會，以至到訪長者中心、學校等進行宣傳推廣。
主禮嘉賓及出席的300多位 U3A 學員大合照。(港燈提供)
出席今日結業禮的 U3A 學員超過300人，分別來自全港16間長者服務機構轄下的51間中心。過去一年,各中心合共開辦近980個課程, 為本地退休人士提供了1.6萬多個學習機會，其中課程內容亦加入了不少關注社會的議題,如長者理財和防騙、預防認知障礙症、樂齡科技、時下流行的「禪繞工作坊」、「虛擬實境 VR」應用課程等，與時並進。
社聯署理行政總裁蔡劍華在致勉辭時表示，港燈與社聯合辦首屆「智惜用電樂齡大使訓練計劃」，透過港燈在電力供應及綠色發電的專業，社聯的組織及網絡，由個人實踐及社區服務，促進長者關注和回應氣候暖化的議題，將為社會帶來更大的影響。