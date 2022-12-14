綠色建築議會辦學生比賽 推「淨零建築環境」實現2050碳中和

香港綠色建築議會自2011年起舉辦的「綠色空間 由我創造」學生比賽，鼓勵學生發揮創意，把綠色建築的概念融入現實生活，創造理想的綠色空間。希望透過比賽讓年輕一代更深入了解綠色建築的重要性及好處，成為推動環保建築的先鋒，提升大眾對綠色建築的認識和關注。



今屆比賽由12月9日起至12月31日開始接受大灣區香港大專生及全港中小學生報名，以「淨零建築環境」為主題，學生須在2023年3月31日或之前遞交作品，展示有助實現淨零碳目標的綠色建築和社區環境。



（由香港綠色建築議會提供)

世界各地須齊心協力 實現2050碳中和目標

面對全球暖化問題，減碳實在是刻不容緩，世界各地必須齊心協力，及時採取行動。中國內地已承諾在2060年前實現碳中和。而作為面向世界的重要城市，香港也力爭在2050年前實現，在實現碳中和的目標下， 綠色建築成為大勢所趨。

今年第九屆「綠色空間 由我創造」學生比賽，更首次獲信和集團獨家贊助支持。比賽旨在校園內推廣綠色建築的概念及相關綠色建築標準，培養學生和老師的創意思維，引導學生逐漸邁向綠色生活。此外，為配合內地實現碳中和的政策及增加中港兩地在綠色建築發展上的交流，今年更將比賽推廣到大灣區的大專學院，誠邀國內專才展創意，共創理想的綠色空間。

本港中小學、大灣區大專生均可參加 最高贏取港幣8,000元現金獎

比賽分為大專組 、 高中、初中、高小、初小共五個組別，參加者可以立體模型、多媒體作品、建議方案及平面作品 (只限小學組) 的形式提交作品。此外，在評審準則上，綠色建築議會特地提醒各參賽者，評審會著重作品對環境、經濟、社會的可持續發展以及綠色建築概念的應用、整體可行性、作品原創性、表達技巧等方面進行評分。作品應能充分展示有助於實現淨零碳目標的綠色建築和周邊社區環境的整體規劃、設計、特色、設施和減碳策略。

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每個組別分別設有冠、亞、季及優異獎，最高可贏取港幣8,000元的現金獎、獎座及得獎證書。為鼓勵學生運用創意及想像力，將綠色建築概念融入作品當中，比賽特意設立「創新意念獎」，大專、中學及小學組各一個得獎單位，勝出者可獲港幣3,000元現金獎及得獎證書。

「綠色空間 由我創造」學生比賽參加辦法：

報名日期： 即日起至2022年12月31日下午6時正

遞交作品截止日期： 2023年3月31日下午6時正或之前

報名方法： 網上報名按此，成功報名後，大會將發出附有參賽編號的電郵，確認參賽資格。

參賽資格： 參賽者須於2022/23學年就讀本地或大灣區大專，或本地中小學。學生可以個人或小組參賽，小組成員不可超過6人。各參賽者只能以個人或小組名義遞交1份作品。