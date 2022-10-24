綠色建築評級後豁免10%總樓面面積　甯漢豪：正敲定細節明年公布

發展局局長甯漢豪今日（24日）表示，屋宇署早前就綠色建築環境評估項目申請總樓面面積寬免（GFA concession）進行檢討，目前正敲定實行細節，將要求新建的私人發展項目需於「綠建環評」獲得指定級別，才可就環保設施申請最高10%總樓面面積寬免，料明年上半年可推出。



華懋集團今日舉行可持續發展論壇2022，甯漢豪在致辭時指，當局目標於2050年前達到碳中和，又指本港樓宇密度高，形容要在不足30年內達到目標具挑戰性。她又相信，「明日大嶼」及北部都會區兩個項目，將有不少機會發展零碳建築。

甯漢豪又稱，屋宇署正就綠建環評項目總樓面面積寬免敲定實行細節，將要求新建的私人發展項目需於綠建環評獲得指定級別，才可申請總樓面面積寬免，料細節將於2023年上半年推出。她相信新機制可更有效推廣綠色低碳建築。

甯漢豪又提到早前參觀華懋深水埗東京街首個採用組裝合成建築法興建的私人住宅項目。她表示，採用組裝合成比傳統建築節省30%建築時間，而建築廢料亦可減少68%。甯強調，在10%總樓面面積寬免、放寬高宇高度等措施下，相信未來會有更多私人組裝合成項目面世。