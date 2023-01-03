九巴美孚轉車站投入服務　途經逾40條路線設4.2元轉乘優惠

九巴今日（3日）公布，現時美孚一帶巴士站，包括美孚總站及途徑美孚的巴士站，已提升為美孚轉車站，途經轉車站的逾40條路線新增全新4.2元轉乘優惠。荃葵青的乘客只需先乘車到美孚轉車站，即可優惠轉乘指定九巴路線，前往市區各處，享受乘車優惠。此外，九巴亦完成翻新西隧轉車站，提供更清晰指示。



九巴表示，現時美孚一帶巴士站將提升為美孚轉車站，並新增一系列轉乘優惠。例如乘客由荔景前往觀塘，可以先乘42線 [青衣（長康邨）⇋ 順利]、45線 [葵涌（麗瑤邨）⇋ 九龍城碼頭] 或46X線 [顯徑 ⇋ 美孚]， 到美孚轉車站C2、C3或T8月台，再步行至C1月台，便可以轉乘40線 [荃灣（麗城花園）⇋ 麗港城] 前往觀塘，更可享4.2元轉乘優惠。

乘客亦可乘40線由荃灣或葵涌出發，於美孚轉車站轉乘2A線 [美孚 ⇋ 樂華] 或6D線 [牛頭角 ⇋ 美孚] 往旺角、石硤尾或九龍城，更可享次程免費優惠。

美孚沿線巴士站加裝月台編號方便轉乘

九巴將各巴士站的站位編上月台編號，其中美孚站往葵涌方向為A1至A4及B1至B4；往長沙灣方向則為C1至C3及D1至D2，美孚總站各月台編號為T1至T8。

翻新西隧巴士站

此外，西隧轉車站包括西區海底隧道收費廣場、雅翔道及西九文化區一帶的巴士站，乘客可優惠接駁西九專線296D線 [將軍澳（尚德）⇋ 九龍站]，直達西九文化區的M+和香港故宮。九巴亦已為西隧轉車站的車站加上月台編號，最近亦更新站內指示牌，清晰列出各路線月台的主要目的地。

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利用App1933查閱美孚和西隧轉車資訊

乘客可在九巴手機應用程式App1933，查閱美孚和西隧轉車站的路線資訊，配合程式內「鄰近路線」的功能，一併查閱轉乘路線到達轉車站的預計時間。

九巴指出，會陸續翻新其他現有轉車站，並設立更多轉車站，轉車站設有清晰的指示及月台編號，讓乘客容易識別各路線位置。 乘客可致電九巴顧客服務熱線2745 4466，或使用九巴網頁及智能手機應用程式App1933查詢詳情。