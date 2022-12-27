荃灣九巴驚見陽性快測棒　車長稱被告知唔使理　九巴：已安排消毒

想播毒連累全車人？有九巴車長今日（27日）於網上發文及貼圖表示，在荃灣區巡車期間發現有乘客將1支已使用、檢測出陽性的快測棒棄置在座位上，他立即通報公司，卻獲告知「唔使理，車都唔使返廠做清潔」，他只能發文稱「荃灣嘅街坊自求多福」。《香港01》已就事件向九巴查詢，正等候回覆。

九巴回覆《香港01》查詢時表示，九巴一直重視車廂清潔，已安排涉事巴士進行清潔及消毒。市民如染疫應按衞生署指示進行隔離，為己為人，敬請注意個人衞生。



有九巴車長今日（27日）於網上發文表示，巡車期間發現有乘客將1支已使用並檢測出陽性的快測棒棄置在座位上。（fb群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」圖片）

該名車長於facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」發文貼出照片，只見九巴座位上放置了1支快測棒，明顯見到2條線，即檢測出新冠肺炎陽性，讓人擔憂會否有確診乘客於乘車期間做快測，變相在車內「播毒」。車長於帖文表示，「細佬我唔係驚亦唔係怕，只係做人有返少少手尾會唔會好啲」，又呼籲荃灣的街坊自求多福。

車長立即通知公司，卻獲告知「唔使理，車都唔使返廠做清潔」。（fb群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」圖片）

不少網民以看透世事的心態指出，「日日2萬人中，驚得幾多」、「全香港四圍都係病毒，點清」、「驚就唔好出街」、「我以為個post係2020年1月」、「一通關仲多啦，唔通你唔呼吸咩，打咗針呢啲感冒嚟㗎咋，咪X日X日當世紀絕症咁恐慌啦」、「影相嗰個開始自己隔離未呀？影完相有無即刻坐防疫的士返屋企呀？定係繼續返工行街買餸呢？」。有網民則說，「樓主都係善意講下，好心提醒，有無必要咁樣回覆呀」。

有網民分享自身防疫經歷，「真係防不勝防，守咗3年我都中咗，仲要剛過去3個星期都冇出過街，車都冇坐過，返工都係行過對面街就返工，放工返屋企，消毒對手到爛咁滯，而家仲隔離緊」。