殺豬令｜漁護署兩個年度「人道處理」400野豬　上年度增兩倍

政府執行「殺豬令」逾兩年，漁護署公布，截至今年2月，共「人道處理」逾400隻野豬，單計2022/23年度首11月，已殺330隻野豬，比對上一個年度多出逾3倍。



▼2021年漁護署首出動殺野豬▼



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漁護署於2021年11月17日起實施「殺豬令」，定期捕捉市區出沒的野豬並且人道毀滅，同日停止捕捉及避孕／搬遷計劃。政府回應立法會議員就特別財務委員會的提問披露，自漁護署公布「殺豬令」以來，截至今年2月，共進行了超過170次野豬捕捉行動，人道處理共逾400隻野豬。

截至今年2月，漁護署於2022/23年度共人道處理330隻野豬；比起2021/22年度全年共人道處理105隻野豬，多出兩倍。連同漁護署捕獲及人道處理的野豬，食環署於2022/23年度已收集了485隻野豬屍體。

▼野豬出沒市區▼



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漁護署接獲千宗野豬出沒或滋擾報告 西貢區最多

漁護署於2021年11月至2023年2月期間，共接獲47宗野豬傷人的報告。截至今年2月，2022／23年度共接獲23宗。

同期，漁護署已接獲1,108宗有關野豬出沒或滋擾報告，其中西貢區涉及197宗，為18區之中最多；其次為南區，涉及154宗，緊接為沙田區，涉121宗；大埔區及中西區亦分別過百宗。

另外，捕獲野豬數目達347隻，捕捉行動涉及由獸醫對野豬使用麻醉槍及藥物。如有需要漁護署會使用圍網及盾牌等工具協助，警方亦會到場維持秩序及控制交通。其中，南區為18區之中野豬捕捉行動最頻密的地區，共涉及35宗；其次為東區，31宗；緊接為西貢區，25宗。