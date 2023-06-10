「藍雪櫃」創辦人病逝　子女今代父「收櫃」告別街坊：為爸爸驕傲

非牟利組織「善行體育基金」創辦人簡仲文上月因病離世，他生前於疫情期間在佐敦發起的社區共享雪櫃「藍雪櫃」，曾為區內弱勢社群送上免費食物和防疫物資。但隨着這位創辦人離開剛滿一個月，其子女今日（10日）為「藍雪櫃」舉行告別儀式，正式完成其歷史任務。簡仲文的家人與一眾義工更趁此最後機會，將儲存倉內的所有物資悉數派發給街坊，為爸爸的無私助人舉措劃上完美句號，惟精神永不滅。



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《香港01》記者今日下午到擺放「藍雪櫃」的吳松街現場，約有30位市民前來與「藍雪櫃」道別，而簡仲文的子女聯同十多位義工亦在現場擺放長枱設立攤位，除了向一班街坊免費派發物資，並掛了一幅印有「藍雪櫃告別式」字樣的橫幅，而橫幅的背景為多張簡仲文生前與受助的街坊合照。其間，有街坊專程帶同鮮花前來，為充滿善心的創辦人簡仲文獻花弔唁，並在心意卡上寫着「簡生，感謝你無私付出」的悼念字句。

告別「藍雪櫃」圓亡父最後心願

創辦人簡仲文的兒子簡銘志向《香港01》表示，今日是父親離世剛滿一個月，所以在今日為「藍雪櫃」舉行告別儀式。而他們決定「收櫃」，原來是希望代父親圓最後心願，他解釋：「呢個（收櫃）係佢（亡父）自己嘅願望，希望如果社會復常返（藍雪櫃）就消失。」

告別「藍雪櫃」原來是簡仲文生前的心願，寓意社會復常。(資料圖片)

簡銘志形容父親性格率直又純真，自成立「藍雪櫃」以來勞心勞力，凡事親力親為，他們一家人都為父親能夠做到無私助人的高尚情操而感到驕傲。他又笑說自己沒信心好好管理「藍雪櫃」，加上疫情已經退卻，便與家人決定不再保留「藍雪櫃」。

他憶述與父親的生前點滴，提到無論是10年前成立的「善行體育基金」，抑或是兩年半前的「藍雪櫃」誕生，都一一與父親並肩作戰，他不諱言：「最難忘係爸爸嘅傻，同埋佢為咗幫人不顧一切的心態。」

「父子兵」社區送暖 冀傳承亡父助人精神

簡銘志自幼每年隨同父親到中環天橋底派發月餅給無家者，當時年少的他曾問過爸爸助人原因，說：「爸爸答我，唔係每一個人都享受到同親人過節日，如果可以喺度做到少少嘢，咁就一齊做，帶啲溫暖畀人。」

他又指，本身從事心理學培訓工作，正正是想傳承父親的助人精神，他稱：「我公司嘅使命係想令每一個家庭都變得更快樂、更和諧。」

街坊羅先生盛讚創辦人簡仲文生前樂善好施及熱心助人：「我見過有老人家講一句話冇飯開，佢（簡仲文）就即刻派物資去對方屋企。」(盧翔銘攝)

受助者讚簡仲文熱心：一句冇飯開即出手相助

「藍雪櫃」於過去兩年多在區內助人無數，有不少曾經受助的街坊前來參與告別儀式，甚至相擁痛哭，其中街坊羅先生認為，「藍雪櫃」的出現幫助到社會上許多有需要的人，說：「喺疫情期間成日派口罩、檢測棒和糧食，一冇就即刻補貨，呢個社區有幾多個咁熱心的人？」

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他盛讚創辦人簡仲文生前樂善好施及熱心助人，若有人請求幫忙，必定義不容辭出手相助，他憶述：「我見過有老人家講一句話冇飯開，佢（簡仲文）就即刻派物資去對方屋企。」

從事慈善工作的吳小姐前來悼念時一度哽咽說：「今日係一個歷史見證，簡生一直好無私、好真誠去付出，從來冇考慮自身，只考慮有需要的人。」(盧翔銘攝)

獻花市民含淚告別：盼將大愛延續下去

另一位前來獻花的市民吳小姐從事慈善工作，她接受《香港01》訪問時感觸起來，一度哽咽說：「今日係一個歷史見證，簡生一直好無私、好真誠去付出，從來冇考慮自身，只考慮有需要的人。」

她又指，本身任職的公司定期會向簡仲文創辦的團體捐贈物資，例如書包和鞋子，而簡仲文會透過「藍雪櫃」派發予有需要的街坊，所以她見證着簡仲文對區內基層人士的無微不至，希望自己日後能將這份大愛精神延續下去，她嘆道：「我唯一可以做到嘅係關心社區同人嘅需要，好想佢（簡仲文）去到天堂都可以好安心，想將佢嘅愛心傳出去。」

「藍雪櫃」於2020年11月由非牟利組織「善行體育基金」創辦人簡仲文受電影《麥路人》啟發而創立，他在吳松街設置一部藍雪櫃，內裏放滿有心人捐贈的物資，供有需要者免費取用，盼利用自己力量幫助區內的基層及少數族裔人士。

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