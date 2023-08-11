光燈捕魚｜海事處等三部門聯合行動　查兩漁船即揭均疑不適當操作

近月屢有南區及將軍澳居民分別目睹南區及西貢海面，晚上被漁船照得光猛，有人向政府投訴。海事處今日（11日），昨晚（10日）聯同警務處及漁農自然護理署在香港南部水域，進行打擊不適當使用光燈捕魚及非法捕魚的聯合行動，執法人員共巡查兩艘船隻，並發現該兩艘船隻涉嫌不適當使用光燈捕魚，但未有發現有船隻進行非法捕魚活動。海事處會進一步跟進個案，並會進行搜證檢控工作。



限指定區域 船隻須確保水平面之上看不到光燈放射光線

海事處發言人表示，根據《船舶及港口管制規例》（第313A章），船隻可在允許光燈捕魚的區域使用光燈捕魚，惟任何船隻在香港水域內為引誘魚類或捕魚使用光燈，須遵守第313A章和《商船（本地船隻）（一般）規例》（第548F章）的規定，即任何光燈的構造、遮蔽、裝設及使用的方式，須以於通過光源的最底邊緣的水平面之上，沒有由該光燈放射的光線可被看見（無論是直接被看見或是經並非海面的任何來源反射而被看見）為準。任何人違反有關法例，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5,000元。

海事處早前指，大鵬灣、吐露港及牛尾海為指定允許光燈捕魚的區域，可見不包括南區水域。

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首七個月出動21次 發現16艘漁船疑非法光燈捕魚

海事處表示，根據《漁業保護條例》（第171章），任何人士在本港水域使用船隻捕魚時，其船隻必須已根據《條例》登記及按其本地漁船登記證明書上所列出的捕魚方法捕魚。違者一經定罪，可處罰款10萬元及監禁6個月。

處方稱為保障海上交通有序及船隻航行安全，除日常在香港各區水域巡邏執法外，亦會與水警和漁護署保持緊密合作，不定時進行針對性聯合行動，包括巡查涉嫌進行不適當使用光燈捕魚和非法捕魚的活動。今年1月至7月海事處於大嶼山南部、南丫島南部和香港東面等水域共進行了21次特別行動，並發現16艘漁船涉嫌違反相關海事法例，現正作出跟進和檢控行動。