首個社區螢光跑　陳家豪姚潔貞冀盛事化　民坊：續推文體旅活動

不少跑步愛好者都會在晚上跑步。基滙資本「民坊」與樂家跑會上周六（8月12日）在屯門合辦全港首個社區螢光跑，由長跑好手陳家豪和姚潔貞帶領，吸引逾200名配戴不同螢光裝飾的跑步愛好者參加。隊伍沿途經過屯門不同的景點及屋邨，包括電影《幻愛》於屯門碼頭的取景地方、山景商場及兆禧苑商場等約8公里的路程。陳家豪希望「螢光跑」可以變得盛事化。民坊則指未來將在屋邨舉辦更多結合文化、體育、旅遊的活動，讓市民從社區體育當中找到歡樂，從而激社區經濟。



基滙資本「民坊」與樂家跑會上周六（8月12日）在屯門合辦全港首個社區螢光跑。（民坊提供）

「長跑夫婦」新嘗試

冀「螢光跑」盛事化

逾200位參加者由屯門愛定商場集合，在螢光攤位挑選不同的螢光裝飾如螢光眼鏡、螢光T恤及螢光面部繪畫，再由「長跑夫婦」、樂家跑會創辦人陳家豪和姚潔貞領跑。

「螢光跑」在跑步界非新事物，其他城市亦有體育品牌舉辦「螢光跑」賽事，吸引數以千人參加。陳家豪表示，今次舉辦的「螢光跑」亦有借鏡其他賽事的經驗，希望讓參加者盡慶而歸，「跑友十分支持活動，報名馬上爆滿，經協調後安排大家分組出發，最後更增加一倍的參加名額，才可滿足需求。」

陳家豪補充，今次全港首個社區「螢光跑」的活動十分成功，希望未來可以舉辦更大型、更有規模的「螢光跑」，令活動變得盛事化。姚潔貞則指出，今次是樂家跑會的新嘗試，想不到有不少跑友跨區到屯門參與活動，她猜想可能是「大家覺得『螢光跑』新奇有趣，希望感受跑步新體驗，願意跨區到屯門，順道遊覽社區。」

社區「螢光跑」由長跑好手陳家豪和姚潔貞帶領，吸引逾200名配戴不同螢光裝飾的跑步愛好者參加。（民坊提供）

續推社區文體旅活動

讓市民從社區找歡樂

基滙資本民坊相信體育能提升社區活力、凝聚市民歸屬、刺激社區經濟。有份參與是次「螢光跑」的基滙資本民坊高級總監（資產管理）許龍達表示，民坊希望善用運動場地舉辦更多新穎有趣的運動體驗，並與港隊或著名運動員合作，帶動商場人流，刺激社區消費，例如「今次跑友完成活動後，到冬菇亭品嚐港式美食，正是理想的消費模式。」

基滙資本民坊公共事務及市場推廣總監黃梓謙指出，考慮到環保因素，是次「螢光跑」並沒有使用螢光膠。他又提到，民坊今年推出「民坊探索系列」，會在全港不同社區舉辦更多文體旅結合的特色社區項目，吸引區內外市民、甚至旅客參與，從體育及文化活動找到歡樂，體驗香港社區的獨特魅力，以新模式刺激商場消費及社區經濟。