青年宿舍｜荃灣西如心酒店入伙　住客：極佳平台擴闊見識及人脈

撰文：何瑞芬
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去年《施政報告》提出資助非政府機構租用合適酒店和旅館，將房間轉作青年宿舍用途，其中荃灣西如心酒店「Home2 青年宿舍」推出的200個宿位，今年4月開放申請，至今已收到超過800份申請，首50個宿位已於8月15日入伙。計劃今日（25日）舉行啟動禮，宣布展開第二階段，10月再開放多50個宿位，餘下100個宿位會在本年內開放。

首批住客鍾啟帆（Kenny）正在創業，他指青年宿舍是極佳平台擴闊見識及人脈，認識有宿生是花劍導師，也認識有人開發桌遊；搬至青年宿舍後，不用再擔心夜返會打擾家人作息。

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「Home2 青年宿舍」為香港菁英會與華懋集團旗下如心酒店集團合作推出的項目，將酒店房間轉為200個青年宿位，計劃開放申請至今已收到超過800份申請，首批50個宿位已於8月15日入伙，第二階段50個宿位會在今年10月安排入住，餘下100個則會在年內開放。Home2指，現時申請人主要為剛畢業工作1至3年的在職青年，平均月入1.6萬至1.8萬元。

剛畢業的鍾啟帆（Kenny）現正入住「Home2」，他稱正在創業及已成立初創公司從事數位行銷行業。（余俊亮攝）

剛畢業的鍾啟帆（Kenny）現正入住「Home2」，他稱正在創業及已成立初創公司從事數位行銷行業，指青年宿舍是極佳平台擴闊見識及人脈，認識有宿生是花劍導師，也認識有人開發桌遊。他表示，因工作或經常需應酬至晚上，擔心會打擾家人作息，搬至青年宿舍後就無該顧累，也可有空間工作。

至今有480青年宿位提供　安排年輕人參加關愛隊

民政及青年事務局局長麥美娟致辭時表示，政府推動資助機構租用酒店房間轉作青年宿舍計劃至今，已促成3個青年宿舍計劃，提供480個宿位。她稱「Home2」在數個月內，已促成為期5年項目，為青年提供多元居住選擇。她指剛參觀部份宿生房間，笑指對方未有「執房」，亦留意到項目特別翻新房間，加裝書櫃及書枱等。

她指已有青年宿舍安排年輕人參加地區關愛隊，包括荃灣區及南區，早前也有10多名青年宿舍宿友參加關愛隊活動，探訪長者及協助其清潔，希望宿生可透過參加社區外展計劃，培養歸屬感，建立主人翁意識，把握機會裝備自己，並希望會有更多酒店加入計劃。

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香港菁英會主席林智彬則表示，為宿生安排「Life Triangle」計劃，宿友參加相應活動，包括藝文創生涯規劃項目、社區參與等，取得指定積分（Life Point）後，將可獲租務優惠或禮物等，由8月15日至今短短10天已收到兩份活動計劃書。他稱宿生有機會接觸菁英會的專家，今年8月中也邀乒乓波運動員杜凱琹與宿生分享。

申請人需是18至30歲香港永久居民，月入不超過2.6萬元，總資產不超過39萬元，每個宿位月租4,680元起，海景房貴300元，全部不超過5,000元，包水、電及寬頻上網費，也可加300元月費享用酒店24小時健身室及泳池，最長入住五年。

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