青年宿舍｜荃灣如心酒店200宿位月租4千餘今起申請　或免費享泳池

荃灣西如心酒店合共100間房間，獲民政及青年事務局批准轉作青年宿舍「Home2 Youth Hostel」，可提供最多200個宿位，每個宿位每月由4,680元起，海景房貴300元，全部不超過5000元，另包水、電及寬頻上網費，最長入住五年，參加指定活動並累積相應積分後，可獲設施優惠，包括以折扣價或免費享用室外無邊際泳池（infinity pool）及24小時健身室等。

項目公布不足兩周收到逾千份入住登記意向，今天（8日）正式開放申請，5月31日首階段截止報名，料最快下月起分階段入住。



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房租$4680至$4980

「Home2 Youth Hostel」由香港菁英會主辦，是民政及青年事務局批出的第二個酒店或旅館轉作青年宿舍項目。月租分兩個定價，大床房及街景雙人房4,680元，海景房貴300元共4,980元，涵蓋水、電及寬頻上網費，亦會於共享空間提供煮食設施等，單位大小介乎30平方米至40平方米，另額外增加衣櫃及書桌。酒店會改裝相關房間，亦會提供每周一次的房間清潔服務。

宿舍設「Life Triangle 」計劃，宿友參加相應活動，包括藝文創生涯規劃項目、社區參與等，取得指定積分（Life Point）後，將可獲租務優惠或禮物，包括可換取優惠價或免費享用泳池及健身室，另可優先獲考慮續約。

荃灣西如心酒店合共100間房間，獲准轉作青年宿舍，宿友參加指定活動並累積相應積分後，可獲，包括以折扣價或免費享用室外無邊際泳池（infinity pool）及24小時健身室等。（夏家朗攝）

申請資格方面，對象是18至31歲的香港永久居民，單人申請收入上限月薪2.5萬元，資產上限38萬元。雙人申請則雙倍計，申請人在香港需沒有物業，亦不曾入住政府計劃下的青年宿舍逾三年。如果是公屋住戶，不可因入住青年宿舍導致公屋空置。

荃灣西如心酒店合共100間房間，獲民政及青年事務局批准轉作青年宿舍「Home2 Youth Hostel」，最快下月入住。（陳淑霞攝）

今天正式接受申請 已有逾千人表達意向

香港菁英會常務副主席林智彬表示，項目自上月26日正式公布後，至今已收逾千份入住意向登記，他相信項目具吸引力，有助紓緩青年的住宿需求。他指，項目今天起正式接受申請，本月31日首階段截止報名，屆時將會與申請者進行面試，了解其住宿是否有急切需要，以及興趣及所屬行業等。青年最長可入住5年，入住時會簽訂一年生約及死約，隨後每年續約。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，集團在商業經營以外，亦期望在社區服務創造共享價值，今次計劃盼為年青人帶來更佳的居住環境。