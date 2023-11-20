麥當勞叔叔之家觀塘新家舍啟用　提供66間房　為病童提供臨時家園

香港麥當勞叔叔之家慈善基金（觀塘）賽馬會大樓正式投入服務，佔地超過8,000平方米提供66間房間給予有需要病童，當中部份房間已有病童由沙田家舍搬往入住。新家舍為病童家庭提供臨時家園及社交心理支援，讓病童家庭既享有潔淨居住環境，亦免卻他們往返醫院的壓力，幫助病童專心抗病。



新落成的觀塘家舍共提供66間房間供予不同病童家庭。（蘇煒然攝）

香港麥當勞叔叔之家慈善基金（觀塘）賽馬會大樓正式投入服務。（蘇煒然攝）

毗鄰兒童醫院的觀塘家舍投入服務，為重病兒童家庭提供臨時家園，減輕他們舟車勞頓照顧子女的壓力。隨著位於沙田的麥當勞叔叔之家使用量接近飽和，加上兒童醫院的落成，這類以家為本的服務變得更加殷切。一般而言，病童需由醫護人員、主診醫生及醫務社工作評估，一般獲批家庭可住約3至5個月。

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觀塘家舍服務患有癌症、心臟病兒童

全球麥當努叔叔之家基金董事會主席黃馮慧芷指出，觀塘家舍主再服務對象為醫童醫院病童，設計參考了不同持份者意見，包括病人家庭、醫護人員，亦有參考不同家舍等，預計每年可為病童家庭提供24,000個住宿晚上。觀塘家舍樓高16層，可服務患有癌症、心臟病、腎科或其他罕見病兒童。

66間房間中，包括5樓有6間隔離病房供骨髓移植病童使用，每間約300多平方呎，內設洗衣機、廚房、電視機等措施、而6樓至15樓的房間則為普通房間，每間房都可以供4人居住，另有10間無障礙房間供需要使用輪椅的病童使用每，兩種房間面積約200多平方呎。而公共空間亦設有廚房、洗衣機、乾衣機供非隔離病房的使用者使用，各病童家庭亦可多作交流，組成小社群，凝聚力量。

觀塘家舍設有公共廚房供居住的病童家庭使用。（余睿菁攝）

新入住的病童可於房內挑選一份玩具禮物。（余睿菁攝）

提供瑜伽班、私人補習班

除房間及基本公共設施外，觀塘家舍亦提供音樂室、圖書室、心靈加油站等，這些設施都方便舉行各種活動及義工服務，如小組或私人補習班、藝術班、瑜伽班、音樂小組、6節日慶祝等，讓病童有機會發展興趣，保持社交，紓緩病童壓力，促進他們身心健康，另外更有健身室供家長使用。

香港賽馬會董事黃嘉純致辭時亦指出，小朋友患病時，家長都希望長伴其左右，有研究顯示病童留院時若有家人陪伴支持，醫療效果會更佳，馬會撥款3.9億元支持觀塘家舍落成，而房間的數量更是沙田家舍約3倍。