暖心前社工隨病童身體特徵親縫公仔 藉公仔伴度難關 重拾笑容自信

很多小朋友都視布公仔為自己成長的小伙伴，美國一名前社工兼母親縫紉技術了得，過往擔任社工的經歷了解到布公仔對小朋友的重要，但設計缺乏多元性。爲了撫慰病童心靈，她決定根據病童身體特徵，為他們逐一親手縫製布仔。她希望病童在對抗病魔期間仍能保持笑容和信心面對難關，勇敢面對身體缺陷。



Amy Jandrisevits來自美國威斯康辛（Wisconsin），她親手縫製的布公仔中，都是根據病童的身體特徵度身訂做，對病童來説就是獨一無二並充滿親切感的小伙伴，包括四肢缺陷、眼疾、罕見皮膚病、癌症和白化症等兒童。

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過往曾任社工 覺得布公仔缺乏多元性

Amy在90年代曾於血液及腫瘤科擔任社工，讓她充分了解公仔對小朋友的重要，「遊戲治療有助小朋友度過艱難時刻。」當時她留意到市面上沒有布公仔展現不同小朋友的獨特性。「很多小朋友身上留下了手術疤痕，或是因病剃光頭、四肢殘缺等。」

小朋友知道身體差異會感被孤立

Amy稱小朋友發現自己身體與別人有所差異，會令他們感到被孤立和引來批判眼光，令Amy決心為小朋友親手縫製布公仔。Amy約花五小時完成一隻布公仔，當小朋友能擁有跟自己「一模一樣」的公仔，「他們便會覺得世上不僅是自己長這個樣子，而自己的樣子也足以成爲一個漂亮的公仔，希望令他們不再感到如此孤單，並重拾笑容和自信。」

創立非牟利組織 將愛傳揚世界各地

Amy更創立組織A Doll Like Me，為病童縫製布公仔，令身體即使有所缺陷的小朋友，也能欣賞自己的獨特性和美態，至今為世界各地兒童製作逾500個布公仔。Amy的暖心舉動傳揚開去後，吸引不少人為家中病童申請製作布公仔，至今有逾千宗申請。