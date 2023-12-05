薄扶林心光學校再闖關申增高一成　擬重建135伙海景豪宅單位增63%

薄扶林的心光盲人院暨學校（心光學校）與發展商合作，擬將心光學校遷往東涌，並將原址重建成住宅，改劃申請擾攘多年後，終於在去年獲城規會「開綠燈」，獲批改建為成5幢海景豪宅，全共提供83伙。

城規會近日再次接獲心光學校地皮的發展申請，擬放寬建築物高度限制近一成，預料可提供135個住宅單位，較已獲准計劃增加逾六成。申請人指，放寬建築物高度限制，可以平衡運輸署要求擴闊行人通道，以撥出的私人土地，強調擬議發展項目的主要部份仍低於薄扶林道的水平，並不會對附近一帶造成視覺景觀影響。



心光盲人院暨學校新學年首度開辦新高中課程，將會提供4個選修科供學生修讀。（資料圖片 / 林若勤攝）

文件顯示，擬議發展地點為薄扶林道131號的心光盲人院暨學校，申請放寬建築物高度限制13米，增約8.6%，並以1.9倍地積比，興建4幢樓高10至11層高的住宅大樓，合共可提供135個單位，預料可容納約392名住客，發展規模較早前獲批的申請增加63%。

文件又提到，擬建的135個單位的平均面積約90.9平方米（978.4平方呎），較舊方案的637平方呎「縮水」39%。

申請人指，運輸署在土地用途修訂階段，要求申請人擴闊毗連申請地點，位於薄扶林道西面的行人通道，亦即要將該段行人通道加寬至2.5米，變相是撥出40平方米私人土地作為公眾通道用途，故申請人已向屋宇署申請，要求加批200平方米額外樓面面積，而今次申請放寬的建築物高度限制，以容納有關額外樓面面積。

申請人又指，上一次申請提交的評估報告，當中的緩解措施提到，因應交通噪音及空氣質素的技術，要求將住宅大樓遠離道路正面，惟若將發展項目須從薄扶林道臨街位置向後移，對申請地點的實際建築面積構成極大限制，因各種技術要求、行人通道擴闊以及減少挖掘量，均限制了申請項目的可建位置和佈局，故在現有規限，即主水平基準上151米的高度限制下，項目將未能容納擬議發展。

申請人強調，最新方案擬議的11層樓高住宅，高度為主水平基準上164米，仍低於鄰近住宅大廈，並於香港大學用地的高度限制看齊，形容擬議發展項目與地區的整體構築相融，並不會對毗鄰環境及建築物帶來重大的視覺景觀影響。

翻查資料，擬議發展的全海景地皮在2006年3月推出招標，最終由恒隆地產以私人協約方式投得重建權，並與心光盲人院合作發展。該項目過去多年曾向城規會申請發展，但至少三次遭到城規會拒絕。該校地皮近年由九倉換手，重建計劃最終在去年5月獲城規會「開綠燈」，局部同意擬議申請。

值得注意的是，薄扶林道一帶近年亦有不少改劃申請，如香港大學醫學院早前就沙宣道、毗鄰心光盲人學校旁的一幅斜坡綠化地，向城規會申請改劃為「政府、機構或社區」用地，以興建4幢新教學大樓。不過由於項目將建實驗室，但方案所在地與民居僅相距不足30米，令居屋擔心出現泄漏事故，一度引起惹起爭議。