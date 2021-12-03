「唇讀女生」曾芷君母校心光盲人學校擬遷東涌　原址圖建海景豪宅

位於薄扶林的「唇讀女生」曾芷君母校心光盲人院暨學校（心光學校）改劃擾攘多年，被城規會連番駁回申請後，該校近日再闖關，再次向城規會申請將校舍用地改建為5幢住宅，作低密度發展，提供83伙。



心光盲人院暨學校新學年首度開辦新高中課程，將會提供4個選修科供學生修讀。（資料圖片 / 林若勤攝）

申建5幢不高於9層住宅樓宇

心光盲人院向城規會提交的文件，申請將現時院所位於薄扶林的用地，由「政府、機構或社區」用地改劃為住宅，將以地積比率1.9倍改建成5幢不高於9層的住宅樓宇，每户平均面積1,592平方呎，以3房及4房戶佔多，所有單位均享有西南享海景。計劃另設250平方米私人休憩用地。

心光盲人院表示，在地理、科技、營運和安全的配套上，薄扶林的學校硬件已無法應付視障人士的需求，為改善院舍和學校設備，院方已在東涌覓得土地重建一座院舍和學校，惟搬遷和發展卻衍生龐大財政負擔，期望將現有用地改建為住宅可減輕資金壓力。

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心光盲人學校為曾芷君提供轉點字支援

心光盲人學校為本港特殊學校之一，一直協助失明學生上學及提供支援。其中在2013年中學文憑考試考獲三科5**的成績「唇讀女生」曾芷君一度在該校就讀，後來轉去英華女學校重讀中一，但心光仍有提供將學習資料轉點字等服務。

曾芷君自幼失明、嚴重弱聽、手指觸覺神經微弱的曾芷君，自創以唇代替手指閱讀點字，努力克服困難。她後來升讀中大翻譯系，並成為首位獲中大新亞書院最高榮譽「誠明獎」的多重殘障學生，更獲「越障海外研究生獎學金」，赴笈英國修讀社會政策碩士課程。