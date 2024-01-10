紅磡中環線渡輪員工因病缺勤　碼頭逾時未開閘　運輸署促檢視人手

網上有乘客發文指紅磡至中環渡輪班次突然「消失」，至接近早上7時半、首班船開出時間，紅磡（南）碼頭仍然落閘未開，質疑渡輪脫班是否因人手不足導致變「渡輪版國泰」。



運輸署回覆指，經向營辦商富裕小輪查詢後，獲悉今早有職員因病臨時缺勤，因此須立即調動人手以維持碼頭及航班服務運作，經安排相關人手後，職員於上午約7時27分開啟碼頭閘門，首班船約7時半開出，並無脫班情況。



網民揶揄「渡輪版國泰」 議員：非恆常發生

根據Facebook專頁「九龍城交通Kowloon City Transport」貼文指出，有乘客今早發布一張圖片，指早上7時半、即紅磡往中環首班船開出時間，碼頭仍然落閘未開，更指「職員冇返工冇開閘，希望一陣間有人啦」，形容「渡輪版國泰」。

九龍城區議會九龍城南選區議員吳寶強表示，向相關社區事及議員等查詢後，指從未收過相關投訴，相信屬突發事件，並非恆常發生。他稱會向船公司查詢原因。

中環至紅磡渡輪航線自2011年4月起因客量不足而停辦，去年運輸署重新招標，由珠江船務旗下的富裕小輪投得經營權。該航線今日（28日）起復航。(張浩維攝)

運輸署：首班船早上約7時30分開出無脫班

運輸署回覆指，已向營辦商富裕小輪了解，富裕小輪表示紅磡碼頭有員工今早因病臨時缺勤，因此須立即調動人手以維持碼頭及航班服務運作，經安排相關人手後，職員於上午約7時27分開啟碼頭閘門，並安排乘客登船。

運輸署引述富裕小輪稱，紅磡中環線首班船於上午約7時30分開出，並沒有脫班的情況。署方已要求富裕小輪檢視人手安排，以在有需要時作出靈活及迅速的人手調配，維持航班服務。

紅磡至中環航線原本在2011年停辦，運輸署在推動水上的士時，將此航線與水上的士綑綁招標，最終由珠江船務旗下的富裕小輪中標，航線於2020年6月復航，成人全程收費10.7元。