2024年交通費｜61組小巴路線、1渡輪線加價待批　港鐵加價機會高

經濟低迷，然而多項公共交通工具2023年已申請加價，加風相信延至今年2024年，在公共交通費用補貼計劃（即「交補」）臨時措施去年10月底屆滿後，市民獲交補補助金額減少，料交通費壓力百上加斤。



運輸署回覆查詢指，正處理61組專線小巴路線、1條渡輪航線加價申請，以及的士業界提出的加價申請。另一方面，港鐵每年按可加可減機制加價，雖然最終影響方程式的各項數據尚未出爐，但過去一年的數據均處於正數、甚至偏高水平，若無較大變動波幅，加上今年更需追回延後的1.85個百分點加幅，單以現有數據計算，加幅甚至或達到5.35%水平，料加價機會高。



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運輸署回覆《香港01》查詢，提到2023年因應專線小巴路線的營運狀況，已批准其中52個路線組合的調整票價申請，涉及157條專線小巴路線，包括通宵路線，加幅介乎0.2至2元。該署現時正處理61組專線小巴路線的加價申請正在處理中。

全港約有20多條渡輪航線，運輸署指2023年已批出14條渡輪航線票價調整申請，並正處理另外一條航線的加價申請，獲批加價的客運渡輪服務的成人票價加幅介乎0.5至9元，運載危險品車輛渡輪服務的票價加幅介乎每輛車414至630元。

▼2023年3月28日 港鐵曾按機制加價▼



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除小巴、渡輪外，接踵而來有港鐵每年按可加可減機制調整票價，雖然最終影響方程式的去年12月綜合消費物價指數及去年第4季運輸業名義工資指數變動尚未出爐，但去年11月及去年第3季相關數字水平較高，分別為2.6%及6%。

生產力因素的安排（立法會文件）

新機制下，生產力因素與港鐵香港物業利潤掛勾，最高可達0.8個百分點扣減。假設各項數據波幅變動不大，若以去年11月及第3季數字代入方程式作預測，即使獲最高0.8百分點扣減，料加幅或達到3.5%，且今年仍有1.85個百分點延後加幅需追回，倘未觸及家庭入息中位數變動的封頂數字，今年加幅可能達到5.35%的高水平。

可加可減方程式：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素＋去年轉撥



以現有數據*套入可加可減方程式後結果：



預測2024年整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 2023年11月綜合消費物價指數變動（2.6%）＋ 0.5 ｘ 2023年第三季運輸業名義工資指數變動（6%） — 生產力因素（0.8%）^＋去年轉撥（1.85%）



*最終套入數據尚待政府統計處公布

^以最高獲0.8%生產力因素作計算



公共交通費用補貼計劃。（資料圖片）

政府雖有推行交補計劃幫補市民交通開支，但計劃臨時特別措施去年10月底屆滿，未再延續，申領門檻由補貼超出200元開支後的三分一，回復到超出400元；最高補貼額也由500元回復至400元水平。

運輸署當時解釋，補貼涉及公帑的運用，政府在考慮計劃的長遠安排時，須在審慎理財的大前提下，小心平衡各方面的考量，確保公帑運用得宜。運輸及物流局局長林世雄也曾透露，即使未計臨時特別措施開支，每年這項計劃的經常開支已超過30億元，故會謹慎平衡各項考慮因素決定。