的士罷工｜林村許願廣場突拒借場予的士團體　反Uber抗議觸礁？

運輸署與的士業就罷工行動斡旋失敗，17個的士團體召集逾500輛的士，明天（22日）早上11時至下午2時在林村許願廣場集體「晾車」罷工抗議白牌車平台Uber。消息說，罷工地點公布後，林村許願廣場拒絕租借場地予的士業界泊車抗議。



林村許願廣場主席鄭倫光接受《香港01》訪問時，確認終止租借場地予的士業界罷工，他解釋村民憂慮造成大塞車，同時亦收到警方關注的士團體抗議行動有否申請不反對通知書。



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《香港01》日前率先報道，17個的士團體召集數百輛的士明天（22日）早上11時至下午2時集體「晾車」罷工抗議白牌車平台Uber。運輸署今天（21日）早上與的士團體會面，不過未有成功調停罷工行動，團體不滿政府未有回應訴求，猶如「錄音帶」不斷重申會檢視問題，希望行動可以在和平之中向政府施壓，稱白牌車是不合法，政府執法不公，仍歸咎責任給的士，中午宣布明天在大埔林村許願樹停車場罷工，逾500輛的士參與行動，揚言一星期內沒有滿意答覆，會有進一步行動。

消息說，罷工地點公布後，林村許願廣場拒絕租借場地予的士業界泊車抗議。鄭倫光接受《香港01》訪問時，確認終止租借場地予的士業界罷工，他解釋許願廣場容納不到500輛的士，村民對罷工行動亦有憂慮「會唔會大塞車？大劑啦！」。他同時亦收到警方關注，詢問的士團體有否申請不反對通知書，鄭倫光稱許願廣場是政府土地，要接受民政處監管，強調場地活動都要「按法規去做」，認為的士業界已經收到宣傳效果。

代表17個的士團體發起罷工的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭，回覆《香港01》查詢時說，暫時仍然是林村許願廣場罷工集體「晾車」，如果有變動會再通知。