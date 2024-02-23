政府撤回啟德建簡約公屋辦公室　何永賢：理解居民期望免影響睦鄰

政府近日諮詢建議撥出位處AIRSIDE對開、啟德車站廣場中心的一幅黃金用地，以興建簡約公屋項目辦公室，引起不少啟德居民不滿，經過相關部門與居民代表會面商討後，房屋局局長何永賢今日（23日）在社交平台發文宣布，因理解到居民一直對該幅用地很有期望，為免影響睦鄰關係，決定不再使用該用地作為臨時辦公室，並已於今日撤回有關用地的臨時用途申請。



擬建簡約公屋辦公室的閒置用地位處啟德站地面，位處黃金中心，目前被圍封鐵絲網，居民出入需要繞遠路。(資料圖片/吳美松攝)

房屋局局長何永賢今日（23日）在facebook發文指，承建商早前擬於車站廣場附近的1F3用地設臨時辦公室，得悉諮詢期間，居民希望可以檢視安排，建築署馬上和承建商跟進商討。本周三傍晚，由副局長戴尚誠與建築署人員聯同民建聯立法會議員李慧琼、九龍城區議員關浩洋及一眾啟德居民代表會面，了解各方意見。

房屋局局長何永賢(資料圖片/夏家朗攝)

何永賢提到，雖然居民早前在會面時曾聽聞在車站廣場附近建臨時辦公室一事，但當時未清楚具體地點，鑑於局方團隊理解居民一直對該幅用地很有期望，希望可以進一步美化，並開放以便居民通行，不希望用作設置臨時辦公室，故局方當場表示會再與承建商探討，而副局長戴尚誠亦即場承諾會於3日內回覆。

何永賢又指，建築署隨後就居民意見及實際情況與承建商商量，為免影響睦鄰關係，決定不再使用該用地作為臨時辦公室，並已於今日撤回有關用地的臨時用途申請。她亦感謝今次與議員和居民積極展開良性互動，共商共議。

立法會議員李慧琼收到房屋局正式回覆，撤回啟德建簡約公屋辦公室的用地申請。(立法會議員李慧琼facebook圖片)

立法會議員李慧琼亦在facebook發文指收到房屋局正式回覆，指承建商經詳細考慮後，決定不再使用1F3該用地作為(簡約公屋)臨時辦公室，並已於今日撤回有關用地的臨時用途申請。她又衷心感謝局方早前迅速答允與居民會晤，仔細聆聽居民對於該用地可能對未來社區形象產生負面影響的擔憂，並採取積極的措施，以從善如流的態度，在短時間內給予正面的回應。

有關的諮詢文件於2月8日由地政總署發出，建議撥出約4,788平方米的政府土地以興建臨時房屋項目辦公室；年期由土地佔用日起至2025年12月25日，並限定建築物高度不得超逾兩層。而該幅用地正是位處啟德港鐵站出入口旁邊，屬於啟德車站廣場中心的黃金位置。由於該處與簡約公屋項目位置相隔一條啟德河，引起啟德居民高度關注。

▼2月21日 立法會議員李慧琼和九龍城區議員關浩洋，與房屋局副局長戴尚誠及建築署代表，一同會見居民代表。▼



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