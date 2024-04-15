DSE｜疑有監考員上載答題簿至小紅書　考評局：正跟進事件

Facebook教育專頁「教育刺針」今日（15日）撰文指，再有DSE試題被上載至內地社交媒體「小紅書」，當中更懷疑是由監考人員挪用考試物資，將英文科聆聽考試試卷答題簿上傳至網上後刪除。考評局晚上則交代指，現正跟進事件，如證實有考務人員違反保密規定，會按既定程序採取適當的跟進行動。



英文科聆聽考試答題簿被公開

「教育刺針」於文中提到，今次洩露的試題是上周六（13日）DSE英文科聆聽考試，而有關試卷答題簿上印有試題，屬Question-answer book，考生於完考後必須交回。事件則由討論區Dcard內的「DSE考生專區」揭發，有人發帖指，相關答題簿被上載至小紅書，並印上「Ms.Lucy」水印，故懷疑事件可能涉及監考人員挪用考試物資；而該討論區亦已有人去信考評局投訴。

該小紅書帳號名為「Ms.Lucy彗星教育」，而在涉及答題簿的相關帖文中，就提到「ENG Paper3（聆聽考試）監考完結，大家進來看看考的怎樣」，並附上答題簿照片。

該小紅書用戶自稱是「中學新來港背景／熟知兩地差異」，可提供中學、大學的教育諮詢，以及線上補課、新來港插班生拔尖補底等。不過就着相關帖文，該帳號部份內容包括試卷內容截圖都已刪除。

▼2024年4月12日 考評局秘書長魏向東回應小紅書洩露試卷可能性▼



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考評局：考務人員須將一切事宜保密

考評局晚上表示，根據《香港考試及評核局條例》，所有獲該局委任或聘用的人員，包括DSE中學文憑考試監考員，均須把在履行職務時所獲悉的一切事宜保密。局方又指，現正跟進事件，如證實有考務人員違反保密規定，會按既定程序採取適當的跟進行動。