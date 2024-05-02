DSE中史科｜老師料band1學生不會棄考卷二　需時一年觀望再定

教育局今日（2日）發通函公布高中中國歷史科優化方案，由2025/26學年的中學文憑試DSE中國歷史科考試開始，學生可選擇只應考卷一，不應考卷二，成績如理想仍可取第五級成績。

有中史科老師表示，文科考試一般難以取得滿分成績，如僅考卷一，一般學生獲分多少成疑，又預料band1學生不會棄考卷二，但對於band2學而言，教授卷二與否將是一個模棱兩可的答案。另有老師稱，至少需要一年時間觀望，因學生本身亦須時間了解卷二的內容模式再做決定。



教育局今公布高中中國歷史科優化方案，由2025/26學年的中學文憑試DSE中國歷史科考試開始，學生可選擇只應考卷一，不應考卷二。（資料圖片/黃浩謙攝)

老師：是大改革 料band1生不會棄讀卷二

教育局今日（2日）發通函公布高中中國歷史科優化方案，有關安排將於2024/25學年於中五級起生效，由2025/26學年的中學文憑試DSE中國歷史科考試開始，可選擇只應考卷一，不應考卷二。卷二設有6個單元題目，涵蓋知識分子、制度史、地域資源等主題，每單元各設3題，佔全卷比重為30%，考生可從1個單元中選答2題。

基督教香港信義會元朗信義中學中史科科主任鄭貝玉形容，優化方案是一個「大改革」。對於教育局未有就方案諮詢業界，她就指方案未有考慮不同級別的學校，如何應對新措施可能出現的差異。例如對於band1學校而言，為達更佳成績及摘星，不會棄考卷二。但對於band2學生而言，選考卷二與否則有困難，因為能力不高不低，決定是否修讀卷二考核內容，會變得「模棱兩可」。

基督教香港信義會元朗信義中學中史科科主任鄭貝玉認為，方案未有考慮不同級別的學校，如何應對新措施可能出現的差異。（資料圖片/洪芷菁攝）

分組教學礙於課時限制未必可行 僅操卷一亦未必達五級成績

另外，她指出一班學生中存在能力差異，可能有一兩人想讀卷二內容，但有一半以上能力較弱學生會不想，學校如何處理有很大的商討空間。至於會否實行分組教學，分別教授卷一及卷二內容，她表示由於課時限制，未必能夠實行。至於band3學生，她相信會「集中火力」複習卷一。

文科考試一般難以取得滿分成績，如僅考卷一，學生需要非常熟操該卷才能達到五級成績，否則只會取得三或四成績，她認為優化方案雖能令學生更好地運用時間，但一般學生只選答卷一亦未必能如願取得五級成績，「就算你用曬所有時間讀完亦都不容易。」她認為本身能取得五級成績的學生，按理會追求摘星成績，相信不會棄考卷二。

建議改變出題或選題方式 比選卷更有幫助

鄭貝玉指，卷二通常以長答題為主，考核考生的論述、理解及背誦能力。她又指，老師分配教學的時間亦需重新思量，例如分配更多時間於卷一。她又認為，優化方案不會削弱種史科的學科地位，只是在課程安排上會受影響。

她表示如有諮詢，會建議試卷可提供在古代史及近代史之間二選一的選答方式，增加考生的信心，認為在出題或選題方式著手改變，比起選擇卷二與否更有幫助。她亦建議，某些課題內容可以濃縮，只讀特定主題，例如秦始皇部份只讀其制度，漢武帝部份只讀其政策。

聖士提反堂中學助理校長兼中國歷史科科主任徐曉琦（中）認為，優化方案對於對於能力較弱的學生而言屬好消息。（資料圖片）

老師：對於能力弱學生是佳音

聖士提反堂中學助理校長兼中國歷史科科主任徐曉琦認為，優化方案對於對於能力較弱的學生而言屬好消息，因為讀少一些課題，仍有機會取得四至五級成績，「有同學讀埋卷二，有少少失手，去到5（級），但嗰同學仔讀少啲反而有5（級）喎......同樣讀埋卷二都好難攞到5**。」對於有多少學生欲選考卷二，他稱至少需要一年時間觀望，因學生本身亦須時間了解卷二的內容模式，大概在中五下學期的中後段才能作出決定，其決定亦受對中史科的喜愛及升讀大學期望等因素影響。

他指出，卷二考核內容較卷一更為深入，例如考核歷史人物的思想及人生事蹟等，而卷一考核朝代知識，學生在初中時已接觸過。他認為，優化方案不會削弱中史科的學科地位，又將卷一及卷二比喻為英文科卷的B1及B2部分，未見削弱其認受性。