DSE中史科｜25/26年起可選只考卷一　教育局：創造空間多元學習

教育局今日（2日）發通函公布高中中國歷史科優化方案，有關安排將於2024/25學年於中五級起生效，由2025/26學年的中學文憑試DSE中國歷史科考試開始，選擇只應考卷一，不應考卷二。局方稱，冀為選修高中中國歷史科的學生創造空間，照顧他們的多元學習和發展需要。



教育局宣布，學生可由2025/26學年的中學文憑試中國歷史科考試開始，選擇只應考卷一，不應考卷二。（資料圖片/黃浩謙攝)

通函指出，高中中國歷史科是香港中學文憑考試甲類選修科目之一，課程和公開評核由必修部分和選修部分組成。在優化方案下，學生可由2025/26學年的中學文憑試中國歷史科考試開始，選擇只應考卷一，不應考卷二。

教師可於2024/25學年開始，為有需要（即不應考卷二）的中五學生編排只學習必修部份的教學計劃及學習進度，讓他們利用騰出空間專注於必修部份，提升學習效能和評估素養，以期在2026年的中學文憑考試取得佳績。通函又指，是次高中中國歷史科優化方案的落實，冀為選修高中中國歷史科的學生創造空間，照顧他們的多元學習和發展需要。

就高中中國歷史科優化方案如何有助考生提升學習效能，通函表示過往的考評數據顯示， 若考生只應考必修部 分（卷一），並且成績理想，可取得第五級的成績。 此優化方案，能 為有不同興 趣及能力的考 生創造空間，讓有需要的學生有較充裕的時間集中修讀學科的基本內容（ 即佔全卷 70%分數的必修部分 ）冀能幫助他們設定目標以安排學習進度， 促進學習效能， 從而提升成績 。

教育局於2021年公布並推行高中四個核心科目（即中國語文、英國語文、數學、公民與社會發展科以代替通識教育科）的優化措施，為學生創造 學習 空間及照顧學生的多樣性。 其 他選修科目，包括中國歷史科，亦陸續探討和訂定優化措施旨在照顧學生多元學習和發展需要 、減輕師生壓力和提升學習效能。