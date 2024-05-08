DSE｜職業訓練局選科策略資訊日　協助中六同學策劃未來升學路

為了協助文憑試應屆考生策劃未來升學路，職業訓練局將於本周六（11日）在機構成員香港知專設計學院及香港專業教育學院李惠利院校舉辦「VTC選科策略資訊日」，介紹VTC學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑等各級課程特色，為中六同學及家長提供最新升學數據及選科策略。



職業訓練局高級助理執行幹事郭展幹將於「VTC選科策略講座」中，為同學及家長介紹最新升學情報及多元升學出路、分析收生數據及選科策略，並解構VTC課程升學及就業優勢。（職業訓練局提供）

資訊日焦點活動包括「VTC選科策略講座」，由職業訓練局升學專家、高級助理執行幹事郭展幹為同學及家長介紹最新升學情報及多元升學出路、分析收生數據及選科策略，並解說職業訓練局課程升學及就業優勢，學友社學生輔導中心資深督導蕭翠芝則主講「家長同行升學路」講座，為家長解構文憑試升學攻略，以及分享溝通方法，從而協助子女處理放榜壓力。

學友社學生輔導中心資深督導蕭翠芝主講「家長同行升學路講座」，為家長解構文憑試升學攻略，協助子女處理放榜壓力。（職業訓練局提供）

為了讓同學及家長了解文憑至學位程度的多元升學階梯，場內設有「資訊攤位」，提供一站式課程內容及學科資訊、報名及入學資訊，由學科老師親自解答課程資訊相關問題，同日亦設多場「學科/課程講座」，當中包括香港高等教育科技學院「應用科學為本」學士學位、香港專業教育學院、香港知專設計學院、香港資訊科技學院、國際廚藝學院高級文憑七大專業學科、以及一年制文憑課程，由學科老師介紹課程內容及升學就業出路等，讓同學能夠一站式了解約140個高級文憑、文憑及學士學位課程資訊。

資訊日舉辦各項教學示範及體驗活動，讓同學感受互動及豐富多姿的學習體驗，資訊日亦會展出多個學生及畢業生的研發項目及創新方案， 顯現職業訓練局學生的專業知識和創新精神。有興趣的同學及家長可於網站瀏覽活動詳情及登記出席講座。