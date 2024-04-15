DSE｜學友社調查揭22.9%考生壓力爆燈創近年新高　憂心未來出路

文憑試考生的壓力向來備受關注，學友社於3月進行考生壓力問卷調查，結果顯示應屆考生壓力平均分為6.77分（10分為極大壓力），惟9至10分「極高壓力水平」的考生較往年微升至22.9%。此外，調查亦發現近4成考生因「往後出路」感到極大壓力，其次是「溫習／準備時間不足」，以及「自我期望」。



學友社提醒考生備試時需策略性地安排休息時間，多加注意身心狀態；同時建議考生可先應對考試，試後再規劃升學及出路方案。



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調查以線上問卷形式進行抽樣調查，成功訪問來自107間中學共651名應屆考生。

4成考生因未來出路感極大壓力

調查中，應屆考生壓力平均分為6.77分（10分為極大壓力），較2022年（7.87分）及2023年（7.01分）持續回落；惟當中逾2成考生（22.9%）感到「極高壓力」（9至10分），較往年增加了0.2個百分點，反映長期有考生壓力高企。

被問及壓力來源時，近4成考生認為未來出路令他們感到極大壓力，較2023年的33.7%增加近6個百分點；其次是溫習/準備時間不足（32.6%）和自我期望（31.5%）。

學友社執行總監梁國成表示，建議考生可先全力應付考試，試後再按考試表現，調整升學方案、尋找升學及出路資訊，為放榜做好準備。學友社學生輔導顧問吳寶城則認為，由於今年是首次將通識科轉為公民與社會發展科，預料各大專院校收生分數亦因而有所變動；令過往收生數據參考度降低，或令考生感不安，擔心前路。

公民科首開考考生有信心 中文科最感壓力

此外，調查亦發現，考生對今年首開考的公民科所帶來的壓力分數只有4.2分，為所有科目最低，至於中文科壓力分數為6.2分，較2023年（5.9年）上升0.3分。

吳寶城認為公民科壓力分數較低，或因該科考核方式只設「達標」與「不達標」，而各大專校的一般入學要求亦只需「達標」，加上公民科的考試內容較以往通識科相對簡單，故考生信心較大。

紓壓仍依靠娛樂 較去年積極及願意求助

至於在紓解壓力方式上，考生依然是依靠「聽音樂」（87.4%）、「瀏覽社交媒體」（76.9%）及「玩電子遊戲」（63.6%）等自我調適方法；而「尋求親友協助」及「找老師傾訴」兩項較往年均有所提升。