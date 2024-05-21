DSE｜高中經濟科改革　考生可只考必修部分　成績五級「封頂」

再有高中選修科課程內容改動。教育局昨（21日）向全港中學發通告，建議修訂高中經濟科課程和考評內容，學生可選擇不修讀選修部分，只選答必修部分，仍有機會獲取第五級成績，目標是讓他們騰出空間專注學習必修部分。新安排擬於25/26學年中四級推行。



教育局昨（21日）向全港中學發通告，修訂高中經濟科課程考評和內容。（資料圖片）

繼高中中史科、高中倫理與宗教科有課程及考評內容改動後，教育局昨日公布「高中經濟科優化措施」建議，並向學校發問卷了解意見，以及學校準備和支援需要。局方同時將於本月底和下月初，舉辦兩場新措施的簡介。

高中經濟科目前有逾1.3萬名考生份讀，課程的必修部分設有十個課題；選修部分設有兩個單元，包括壟斷定價和競爭政策，及留貿易理論延伸等，供學生二選一修讀。

新措施建議下，學生可選擇不修讀選修單元，局方指，若考生在必修部分題目表現理想，有機會取得第5級成績，不過，實際可取得成績，仍以該年文憑試整體考生表現作準。

（教育局通告截圖）

卷二佔分比重擬調整

經濟科文憑試設有兩卷，必修和選修部分在卷二的佔分比重會調整，卷一則維持不變。教育局指，優化措施已獲課程發展議會接納和支持，計劃25/26學年中四級推行，即適用於2028年起的文憑試經濟科考試。

另外，經濟科的課程內容亦有修訂建議，包括在「國際貿易和金融」的必修部分，新增學習「國際收支平衡表的組成部分」，包括經常帳戶、資本帳戶和金融帳戶。