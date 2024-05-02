DSE中史科｜卷二考選修單元　研讀五四運動、梁啟超等知識分子

教育局今日（2日）公布高中中國歷史科調整方案，由25/26學年起中學文憑試開始，考生可選擇只應考必修部分、佔總分70％的卷一，不考屬選修、佔總分30％的卷二。



卷二的考核的課程範圍，為「歷史專題」部分，考生從六個單元任選一個修讀，主題包括「時代與知識分子」，研究孔子、司馬遷、梁啟超等知識分子；另有涉二十世紀中國傳統文化發展的主題，從「五四運動」為切入點，了解知識分子以民主與科學思想，對中國傳統文化的批判，同時對傳統文化加以維護與整理等。



教育局今日（2日）公布高中中國歷史科調整方案，由25/26學年起中學文憑試開始，考生可選擇只應考必修部分的卷一。（資料圖片）

有逾6千人應考的高中中國歷史科，課程由兩個部分組成，分別是「歷代發展」必修部分，和「歷史專題」選修部份。公開試設有兩卷，卷一佔總分70％，考核課程必修部分。卷二佔總分30％，考核課程選修部分，考生只須從所選的單元，三選二作答。

根據課程指引，「歷代發展」必修部分旨在使學生宏觀地了解中國歷史的發展脈絡；「歷史專題」選修部份則供學生按興趣選修各擬設的主題，從而期望能激發學生探究中國歷史的興趣，拓展學生學習和探究中國歷史的空間， 培養學生正確的歷史觀。

「歷史專題」選修部份設有6個主題單元，分別是「二十世紀中國傳統文化的發展：承傳與轉變」、「地域與資源運用」、「時代與知識分子」、「制度與政治演變」、「宗教傳播與文化交流」和「女性社會地位:傳統與變遷」，學生任選一個單元修讀。

研五四運動知識分子反權威、反封建

其中，單元一「二十世紀中國傳統文化的發展：承傳與轉變」，會以「五四運動」為切入點，探討中國文化與傳統的特質及其變遷。學習重點包括五四時期，知識分子以民主與科學思想，對中國傳統文化的批判，例如反禮教、 反封建、反迷信、反權威等；又有對傳統文化加以維護與整理，如國粹派、科學整理國故等。他們對中國傳統儒家文化形成一套獨特的看法。

至於單元三「時代與知識分子」，則會研究知識分子如孔子、司馬遷、王安石、何啟和梁啟超，課旨在讓學生從不同年代、不同類型的知識分子身 上，學習他們獻身國家與事業的高尚情操。