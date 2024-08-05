DSE放榜｜近1.7萬考生申請成績覆核　按年微升0.6%　8.14公布結果

今屆中學文憑試（DSE）於上月17日放榜，考評局今日（5日）公布，本屆共接獲16,718宗積分覆核及重閱答卷申請，較去年微升0.6%。申請覆核的人數佔整體出席考生34.10%，較去年上升0.02個百分點。成績覆核結果將於8月14日公布。



DSE考生可向考評局「上訴覆核委員會」提出上訴覆核申請。（資料圖片）

根據考評局數字，今屆文憑試共有49,026名出席考生，較往年增264人。當中，16,718位考生申請積分覆核及重閱答卷，佔出席考生人數34.10%。對比上一屆文憑試，今屆多100人申請成績覆核，按年共接獲16,618宗覆核申請，佔出席考生人數34.08%。

以每科為單位，本屆共有166宗積分覆核申請，佔應考科次0.06%；以每科或每分部為單位，共有37,346宗重閱答卷申請，佔13.22%，比去年低0.8個百分點。

文憑試成績覆核結果將於8月14日公布，考評局將以手機短訊(SMS)通知申請人，有關短訊將會以「#HKEAA」的短訊發送人名稱發放。同時，所有學校考生的覆核成績結果通知書會以電子方式傳送予所屬學校，考生可經校方獲悉其覆核成績的結果。至於自修生則會透過郵遞收到書面通知。自修生及夜校考生亦可自行登入文憑試網上服務的個人帳戶查看覆核成績結果。

考評局會同時把覆核後成績獲提升的考生資料，通知大學聯合招生處、相關的大專院校及教育局專上課程電子預先報名平台。