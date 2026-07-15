DSE放榜2026｜Appeal成績覆核費用+須知+改選、補選程序/結果日期

香港中學文憑試2026（DSE 2026）放榜日期是7月15日，考生如對成績存疑可以申請Appeal成績覆核。如果學生獲取更好的分數，可以修改JUPAS課程選擇。到底DSE成績覆核Appeal是什麼？其申請期限及方法是什麼？JUPAS改選及補選流程又是什麼？「01教育」已經在下文為你準備好2026年所有DSE放榜資訊，並列出覆核費用及改補選的相關日期！



DSE 2026放榜日期/時間表是什麼?

7月15日：中學文憑試DSE放榜日期

7月20日：申請成績覆核期限、申請減免部分覆核費用期限

7月20日：就考試異常事件申請上訴覆核的截止日期

8月12日：發放覆核成績結果、發放就考試異常事件申請上訴覆核的結果

8月17日：就覆核成績程序申請上訴覆核的截止日期

9月21日：發放就覆核成績程序申請上訴覆核的結果

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DSE成績覆核Appeal是甚麼？

DSE成績覆核的目的是為對成績存疑或較預期低的考生提供Appeal成績的機會，確保考生取得準確及可靠的分數，Appeal覆核成績分為兩大類別：

1. DSE積分覆核

考評局會就有關科目覆檢是否有技術上的錯誤，例如分數是否準確地輸入電腦系統及成績數據的差異。若考生已就DSE某一科目申請積分覆核，無論Appeal覆核結果如何，考生不可就同一科目再申請重閱答卷。

2. 重閱答卷

考生可就中國語文及英國語文選擇重閱科目或分部成績。至於數學，考生可申請重閱必修部分及延伸部分（如適用），或只申請重閱其中之一。若就英國語文申請重閱全科答卷，考評局只會重新評核其筆試答卷。

若考生就某一科目的特定分部成績申請重閱答卷，考評局會為該科的相關分部進行積分覆核及重閱答卷；至於同一科目的其餘分部，考評局只會進行積分覆核。英國語文科口試會被錄影，供重新評核口試成績之用，口試錄影的重閱答卷申請，必須另行提交 。

申請資格是什麼？

可申請DSE成績覆核人士包括 1）今屆文憑試學校考生及 2）今屆文憑試自修生。

申請期限及方法是什麼？

覆核甲類及乙類科目成績的申請須於成績發放後的5曆日內提出。學校考生須經學校遞交申請，當學校為考生遞交覆核成績申請後，考生會收到一個SMS手機短訊以提示他們檢查夾附繳費通知單的電郵，自修生則須經香港中學文憑考試網上服務直接向考評局遞交申請。

考生可申請成績覆核合共不超過四科（包括甲類、乙類及丙類科目）。考生就同一科目的一個或多於一個分部成績申請重閱答卷，只作一個科目計算。若考生欲申請覆核的科目多於四科，須提供文件證明其情況特殊。考生須按優先次序先排列四個科目，並要提供充足理據支持其申請額外的科目。毎名考生只可提交一個覆核成績申請，申請一經提交，除特殊情況外，考評局不會接受任何更改要求。

DSE放榜後，考生如對成績存疑可以申請Appeal成績覆核。如果學生獲取更好的分數，可以修改JUPAS課程選擇。（資料圖片）

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提交申請限期是幾時？

考生須於遞交申請時繳付費用，繳費限期為提交申請後的2個曆日，如繳費限期為星期六或星期日，則會自動順延至下星期一。

DSE覆核要幾錢？

DSE積分覆核要幾錢? 學校考生 自修生 甲類科目 - 語文科目 $266 $320 甲類科目 - 非語文科目 $224 $266 乙類科目 $224 $266

重閱答卷要幾錢? 學校考生 自修生 語文科目（口試除外） $1,065 $1,278 非語文科目 $889 $1,065 中國語文科分部 $640（每分部） $766（每分部） 英國語文科分部（口試除外） $426（每分部） $511（每分部） 英國語文科口試分部 $851 $1,024

覆核收費會退還嗎？

經積分覆核後，若考生的科目成績或分部成績有所改變，考評局會退還該科目的積分覆核費用。經重閱答卷後，若考生的科目成績獲得提升，考評局會退還考生為該科所繳付的重閱答卷費用。

若考生有經濟困難正接受援助，可向考評局申請減免部分覆核費用。考生須於成績發放後的5個曆日內，填妥有關申請表，前往考評局修頓中心辦事處提交有關證明文件之正本及副本。不論減免覆核費用申請的結果如何，考生須先於繳費限期前全數繳付覆核成績申請費用。如減免申請獲得批准，考評局將退回部分已繳付的覆核費用。

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成績變動準則是什麼？

考評局的專責委員會在完成覆核成績的工作後，會審視所有申請，按照「公開考試委員會」所訂定提升成績等級的準則，決定個別申請是否符合準則，其科目成績或分部成績可獲提升。若成績覆核後的分數比原來低，成績通常不會降級。若在積分覆核的過程中發現技術錯誤，修正後的最終分數只要達到更高等級的臨界分數，科目或分部等級便會獲得提升。

結果發放時間是什麼？

甲類和乙類科目的覆核成績結果暫定於2026年8月12日發放。考評局會通知有關考生覆核成績的結果，學校考生之覆核成績經校方發放，自修生及夜校考生均可登入香港中學文憑考試網上服務的個人帳戶查看覆核結果。此外，考評局將以SMS手機短訊形式向已提供SMS手機短訊號碼的考生發送覆核成績結果。該項服務供考生自行選擇使用及作為緊急情況下的備用應變方案。考評局同時會將成績獲提升的考生名單通知大學聯合招生處或有關的大專院校及教育局。

成績變動後如何處理JUPAS申請？

成績獲提升的考生可根據大學聯合招生處的規定，於指定期間聯絡該處，要求各院校按覆核後的成績重新考慮其入學申請，各大專院校會務求在此階段為成績獲得提升之考生公平處理其入學申請。

JUPAS改選及補選是甚麼？

文憑試成績公佈後，所有JUPAS申請人均可修改其課程選擇一次，包括以新課程取代課程選擇名單上不超過5項課程選擇或增選最多5項新課程至原有的課程選擇名單上、更改已選報課程選擇的優先次序、刪除課程選擇名單上的課程，稱為JUPAS改選。

若於正式遴選後仍有學額空缺，9所「大學聯招辦法」參與院校或SSSDP「資助計劃」院校將再次考慮是否給予未獲正式遴選取錄資格的申請人已選報而又符合入學條件之課程取錄資格，稱為JUPAS補選。

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JUPAS改選及補選時間表/流程是什麼？

6月24日（上午9時）：查閱獲分配修改課程選擇的個人時段7月15日：香港考評局公布DSE 2026成績

7月16日至7月18日：根據獲分配修改課程選擇的個人時段修改及遞交課程選擇

8月5日：公布正式遴選結果

8月12日：香港考評局公布DSE成績覆核的結果

8月13日（上午9時至下午6時）：按覆核成績修改或不修改課程選擇

8月20日上午9時：公布根據覆核成績重新考慮入學申請的遴選結果

了解更多資訊可以瀏覽「JUPAS放榜2026｜改選排位改Choice步驟/費用+重要時間表懶人包」。