DSE欺詐電郵邀考生交成績覆核 考評局官方電郵為@hkeaa.edu.hk
撰文：歐陽德浩
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DSE中學文憑考試在7月17日放榜，考評局呼籲市民提高警覺，留意要求考生提供文憑試成績資料覆核的欺詐電郵。考評局強調，不會透過電郵或其他途徑，邀請考生提交覆核成績申請，並表示已就欺詐電郵向警方備案。
欺詐電郵使用＠gmail 考評局已向警方備案
考評局呼籲市民提高警覺，留意由「hkeaaappealcentre@gmail.com」發出的欺詐電郵。該電郵要求考生提供文憑試成績資料，以處理覆核成績申請的事宜。考評局強調，相關電郵與當局無任何關係，並已向警方備案。
發放DSE成績後 考評局不會電郵邀考生交覆核申請
考評局提醒，官方電郵的域名為「@hkeaa.edu.hk」，在發放文憑試成績通知書後，當局不會透過電郵或其他途徑，邀請考生提交覆核成績申請，或要求考生提供其個人或文憑試成績資料。
如有疑問可電話及電郵查詢
考評局又指，考生及家長如有疑問，可透過電話及電郵，向考評局公開考試資訊中心聯絡及查詢。
．電話（3628 8860）
．電郵（dse@hkeaa.edu.hk）
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