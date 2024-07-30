DSE欺詐電郵邀考生交成績覆核　考評局官方電郵為@hkeaa.edu.hk

DSE中學文憑考試在7月17日放榜，考評局呼籲市民提高警覺，留意要求考生提供文憑試成績資料覆核的欺詐電郵。考評局強調，不會透過電郵或其他途徑，邀請考生提交覆核成績申請，並表示已就欺詐電郵向警方備案。



香港中學文憑考試在不久前的7月17日放榜。（資料圖片／廖雁雄攝）

欺詐電郵使用＠gmail 考評局已向警方備案

考評局呼籲市民提高警覺，留意由「hkeaaappealcentre@gmail.com」發出的欺詐電郵。該電郵要求考生提供文憑試成績資料，以處理覆核成績申請的事宜。考評局強調，相關電郵與當局無任何關係，並已向警方備案。

考評局強調不會透過電郵或其他途徑，邀請考生提交覆核成績申請。（資料圖片）

發放DSE成績後 考評局不會電郵邀考生交覆核申請

考評局提醒，官方電郵的域名為「@hkeaa.edu.hk」，在發放文憑試成績通知書後，當局不會透過電郵或其他途徑，邀請考生提交覆核成績申請，或要求考生提供其個人或文憑試成績資料。

考評局已就欺詐電郵向警方備案。（資料圖片／黃浩謙攝）

如有疑問可電話及電郵查詢

考評局又指，考生及家長如有疑問，可透過電話及電郵，向考評局公開考試資訊中心聯絡及查詢。

．電話（3628 8860）

．電郵（dse@hkeaa.edu.hk）

