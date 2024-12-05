JUPAS｜首輪申請　教大兩雙學士課程競爭最激烈　平均42人爭一位

JUPAS聯招首輪申請周三（4日）截止，八間資助大學公布各課程Band A申請人數，競爭最激烈的課程為教育大學「文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士」，其次是教育大學「運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士」，兩課程均為雙學士，平均42人爭一個學額。



八大之中競爭最激烈的為教大文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士。（資料圖片）

根據大學公布各課程的Band A申請情況，競爭最激烈的課程為文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士，有521人爭12個學額，平均43人爭一個學位。其次是運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士，平均41人爭一位。兩課程均為雙學士課程。

第三位最激烈的課程為中大健康與體育運動科學，每37.5人爭一學額，但較去年約41人爭一位少。

以院校劃分，嶺大校內競爭最激烈的課程為社會科學（榮譽）學士—健康及社會服務管理，280人爭8個學額，即約35人爭一個位。浸大則以社會工作學士（榮譽）的課程競爭最大，904人爭30個位，平均約30人爭一位。

以Band A計算受歡迎的課程，中大理學有1,885人擺放Band A，競逐352個學額。科大以理學B組（專為化學和生命科學）最多人報讀，與理學A組課程共設有408個學額，有612人置於Band A。港大則以護理學最多人報讀，與專修組別課程合共有210個學額，有1,557人報讀Band A。城大最多人報讀的同樣是護理學，有193個學額、1,336人報讀Band A。