JUPAS｜女拔欄后白凱文港大讀醫　為比賽棄考生物科　最佳6科37分

大學聯招（JUPAS）今（7日）公布結果，拔萃女書院「欄后」、100米跨欄U18和U20的香港紀錄保持者白凱文，經港大「頂尖運動員入學計劃」入讀醫科，為港大首次透過計劃錄取精英運動員入讀醫科。要平衡學業與運動不容易，白凱文的文憑試生物科考試與「亞洲青年田徑錦標賽」撞期，為了最後一次於該組別代表香港出賽，決定放棄應試，最終仍考獲最佳六科37分的佳績。



另外，港大公布，今屆取錄4名文憑試狀元，當中有3人讀醫科、1人讀工商管理學（國際商業及環球管理）。



跨欄運動員白凱文經港大「頂尖運動員入學計劃」入讀醫科。 (黃浩謙攝)

白凱文稱修讀醫科 源於傷患接觸醫生

港大透過「頂尖運動員計劃」，錄取8名運動員，包括拔萃女書院「欄后」、100米跨欄U18和U20的香港紀錄保持者白凱文，她是港大首位經計畫入讀醫科的運動員。

白凱文表示，選修醫科是由於作為運動員，傷患是一大課題，經常會接觸到物理治療師、體育學院醫生，因此對運動醫學尤其有興趣。她說，期待在港大醫學課程第三年的「增潤學年」去其他大學認識當地對運動醫學的研究。

作為應屆考生，她既要準備文憑試，同時要為田徑比賽備戰，維持每周四至五次的訓練，生物科考試當日，更與「亞洲青年田徑錦標賽」撞期。她說由於最後一次於該組別代表香港出賽，最終決定放棄考試。她最終仍考獲最佳六科37分、每科達5*或以上的佳績。除4個核心科目外，她修讀化學、經濟、生物及數學延伸部份M1。

大學聯招（JUPAS）今（7日）公布取錄結果，香港大學邀請即將入讀港大的學生作分享。(黃浩謙攝)

稱有信心平衡讀醫與運動 實習期料減訓練次數

被問到將如何平衡學業與田徑，她說早已習慣學業和田徑雙軌並行的模式，有信心在大學也能繼續平衡兩方面。醫學院規定學生需要實習，屆時她將需在學業與田徑之間作取捨。她坦言目前田徑方面的目標都訂立在2026年前，包括在亞運、世界大學運動會等大型比賽代表香港出賽、刷新個人最佳紀錄，而之後實習期亦會減低練習頻率至每周兩至三次。

另外，來自拔萃男書院的港青壁球運動員李天行透過「學校推薦直接錄取計劃」入讀港大醫科。張泉培同學則入讀應用人工智能課程，他曾於中五探訪獨居老人時，萌生出以人工智能找出長者潛在眼疾風險，期望未來能發掘更多將科技融入生活的方法。

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整體獲取錄學生平均每近6分

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅指，今年整體取錄學生水平為各院校最高，整體分數較去年提升，學生平均每科成績接近6分、即每科達5*的分數。他強調港大希望不只是以一個考試審視學生，亦會考慮學生在非學術範疇的出色表現，因此除文憑試以外，亦以不同入學計劃取錄學生。

他透露，頂尖運動員入學計畫及精英運動員推薦計劃分別錄取8名及15名優秀運動員、學校直接推薦錄取計劃（SNDAS）則錄取117名學生。而當中學生就讀課程有醫科、商科、亦有人文學科，課程多元化。他笑說，「雖然現在很需要醫生，但大家都不希望全部優才都是醫生」。

香港大學收生及國際生交流事務總監嚴志堅指，今年整體取錄學生水平為各院校最高。(黃浩謙攝)

港大新學年非本地生達40%限額

政府於2023年施政報告宣布，八大資助大學非本地生限額比例，由20%提升至40%。嚴志堅稱，雖然收生程序未完成，但相信來年的非本地生數字會接近本地生學額的40%。他指，雖然有校園設施的限制，但校方確認會有足夠資源支援增加的非本地生，期望為港大學生能因此接觸來自更多不同文化背景的學生。