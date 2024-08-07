JUPAS放榜｜凌晨苦讀睇YouTube片當補習　基層少女成功入港大醫科

JUPAS（大學聯招）今日（7日）放榜，來自公屋綜援家庭、黃大仙區保良局何蔭棠中學的李鈺彤，成功以三科5**、最佳6科38分的成績，考入香港大學的內外全科醫學士。



鈺彤自言，升讀中四才真正「開竅」，明白想要改變命運，就必須努力發奮，即使家境和教育資源較匱乏，亦不會自怨自艾，主動向身邊人求助，例如向同學參考補習筆記，又會多看YouTube教學片學應試技巧。



學習路非一帆風順，鈺彤寄語同路人勿受出身限制，妄自菲薄，亦要學懂自律，朝目標堅定前進，「如果唔夠自律好容易就會放棄，覺得反正都係呢種環境，讀唔成書都唔係自己責任。」



來自黃大仙區保良局何蔭棠中學的基層同學李鈺彤，今年成功以三科5**、最佳6科38分的成績，考入香港大學的內外全科醫學士。（郭梓謙攝）

中四知道家庭經濟差 作為長女立志要發奮

來自基層綜援家庭的李鈺彤，一家六口居於黃大仙一個公屋單位。鈺彤指，初中成績與現時差天共地，當時尚未確立志向，後來了解到家庭經濟不景，作為長女的她決定認真讀書，期望以知識改變命運。她發現自己熱愛理科的解難過程，從中累積到信心考到好成績，她形容這是「命運的轉折」。

至於揀選港大醫科，她就分享說，擅長理科固然是其中一個選科原因，同一時間，也有不少師兄姐向她分享學科資訊，最終決定升讀港大。

她又透露立志從醫的另一原因指，兒時接受眼科小手術，當時遇上的主診醫生，在手術前後，即使自己不斷哭泣，但醫生仍不忘安慰她。

「我就好想成為呢種一嚟有專業知識去幫助其他人嘅人，二嚟都係好親切嘅醫生，可以直接安慰病人嘅心靈。」 李鈺彤

李鈺彤分享備戰考試時指，與雙親相處較內斂，但仍然感激父母從日常相處上表現關心。（郭梓謙攝）

無補習看YouTube片學應試技巧 每晚溫習至凌晨兩時

一家六口居於公屋狹小空間，鈺彤沒有屬於自己的房間，她憶述，當時與6、8歲的弟妹共處一室，溫習有時難集中，只有夜闌人靜，才能專心備試，把握一刻謐靜。

後來學校開放圖書館作夜間自修室，她亦與同學到校外尋找自修室，才解決溫習空間的問題。她每天溫習至凌晨2點，翌日朝早又要上學，對她來說已成習慣。

鈺彤又說，因為家境關係，無資源報讀補習課程，曾害怕錯過應試技巧資訊，不過，她亦找到方法幫助自己，例如多收看免費試題、應試YouTube片，「平時可能操卷操到攰，喺自修室就會開YouTube睇片，當係一種唔需要畀錢嘅補習。」

而平日遇上學習困難，她也會向老師、師兄請教解惑，甚至若然有同學補習，也會向對方借閱筆記。

堅持晚飯盡情休息 畫畫解壓

為求考到好成績，鈺彤堪稱「搏盡」。不過她卻堅持以晚飯充當休息時間。她分享說，無論備戰如何辛苦，但仍堅持晚飯需要舒適環境，所以會放下書本。「無論我覺得嗰一日嘅目標未完成，都係要食個靚飯！先有力量做之後落嚟嘅嘢。」

除此之外，從小執起畫筆的她就指，畫畫亦是其中一個解壓方法。她又透露，雖然畫畫這份興趣是意興所至才會創作，但日後讀書以外，相信會繼續拓展這份興趣。

至於雙親對她的支持，同樣不可或缺。她分享說，與父母之間的感情比較內斂，在得悉自己考到醫科後，心裡很為其高興，但沒有明言太多。

而當初面對應試壓力，雙親亦非「明刀明槍」表現關心，反而退守一步、換種方式。她說：「平時嗰陣多啲去問我有咩需求，可以幫就盡量幫，等我有更加多空間去讀書。」

媽媽：屋企無條件幫佢 望女兒日後夢想成真

鈺彤媽媽分享，得悉結果時相當感動，「因為真係睇住佢唔容易，屋企條件唔係真係幫到佢（女兒）。」

她續指，過去三年疫情所困，家中環境「又細又嘈」，深知對鈺彤的學習有莫大影響，「嗰一刻唔好話佢，我哋出唔到去都覺得好辛苦。」她期望，女兒日後夢想成真，日後有所成就後繼續幫助他人。

為著考讀醫科「搏盡」的鈺彤指，自中四明白家境後，深知要以知識改變命運。（郭梓謙攝）

而作為「傳統理科生」，鈺彤在物理、生物、數學延伸部份M2成功考取5**，以最佳6科38分的成績，考入香港大學的內外全科醫學士。

雖然坐擁佳績，不過她向記者笑言，明白文憑試「唔可以淨係讀自己想讀」，但中英確實較為吃力，直至考試前一個月，才將考試重心轉移至這兩科，「最後都係啱啱好，覺得都足夠（最低要求）。」

她當初雖已鎖定選讀醫科，今早知悉大學聯招結果，心情仍然相當激動。

「因為終於有機會可以實踐自己嘅理想，亦都無辜負父母期望、栽培。」 李鈺彤

她又說，日後雖然未能確認會選擇成為什麼專科醫生，希望未來繼續摸索，但肯定會在港從醫服務市民。

寄語同路人勿受環境所限 要學懂自律 否則輕影易放棄

對於往後莘莘學子，鈺彤就寄語大家平日要多裝備自己，「唔好受環境限制，覺得自己無晒自信、覺得自己一定唔得」，她深信只要相信自己、訂好目標，才能堅定向目標前進。

「我諗係『自律』（形容自己），因為屋企環境之下，如果唔夠自律好容易就會放棄，覺得反正都係呢種環境，讀唔成書都唔係自己責任。但我係一個自律嘅人，明白自己有咩目標，就會督促自己向呢個目標！」