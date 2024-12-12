DSE2025｜周凱旋基金會派6156萬助學金予1.8萬女考生 已全數發放
撰文：賴卓盈
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周凱旋基金會推出的「親愛的你：善用錢計劃」，已向近兩萬名就讀官立及津貼學校的全日制女學生資助3300元，以支付DSE 2025的考試費，撥款共達約6156萬元。
周凱旋基金會於4月宣布推出「親愛的你：善用錢計劃」，向354間全日制官立及津貼中學、18,656名2025 年應考DSE的女同學，發放共6156萬元助學金。今次計劃使用的數字結算銀行WeLab Bank指，以上金額現已發放完畢。
WeLab Bank指，有見受惠學生較常使用電子支付，故設計一站式專門網站，配合「轉數快（FPS）」，直接向學生的銀行戶口及儲值工具發放助學金，減少人力資源，按受惠人數計算，較以往大型資助發放計劃減少約九成人均行政費。由於助學金派發已完成，網頁將於2024年12月31日停止營運。
基金會就是次助學金訪問了3000名受惠學生，超過9成受訪者表示助學金對未來尋求學習機會有所幫助，而95%受訪者指出考試費用對家庭經濟構成壓力。
周凱旋基金會已向18656名明年DSE女考生 派發6156萬助學金DSE2025｜周凱旋基金會撥$6180萬 資助1.8萬女考生$3300考試費周凱旋基金會向應考2025年DSE女學生派助學金 領取要有五步曲