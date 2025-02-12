DSE 2025｜中文科攻略　講解卷一擬題趨勢、溫習要訣、應試技巧

文：聖公會基孝中學

卷一甲部考核指定文言經典十二篇，佔全卷30%，表現理想的話，可提升卷一以至全科等第。



擬題趨勢

1.18至20年取其中7篇擬題，21及22年取 5篇，23及24年取6篇。不應心存僥倖，只溫習少量篇章。

2.範文涵蓋儒道哲理(成仁取義、積善成聖、逍遙通達)和傳統倫理(忠孝、友道、師道)，體裁上分古文與詩詞。哲理倫理必考，古文詩詞並重，但同時連繫生活。

3.主要考問其中兩篇的題旨、用字、修辭及寫作手法(約佔2/3分數)，再通過其他篇章評核考生對於文言字詞及文學知識的掌握(約佔1/3)，是以溫習必須透徹全面。

4.連續兩年重點考問同一篇章，未有先例，溫習時須分輕重。

溫習要訣

1.須釐清篇章之主旨段旨，理解關鍵觀念(如「小學而大遺」的「大」字指儒學傳統)，梳理脈絡(如前後呼應、承上啟下，以及分論點之內在邏輯)，掌握表達手法(如舉例、象徵、比喻、類比、對比、正襯、反襯等)。

2.為熟記溫習內容及全取摘錄文句的分數，務必背誦及默寫原文，並認真記錄及改正錯別字，杜絕重錯。

3.整理例證、比喻或梳理結構，宜善用圖表及符號，以加強記憶。

4.以螢光筆標示關鍵字詞，然後熟記，務求答案精準，直接得分。

5.溫習手法宜靈活，重貫通，建議動腦筋自製溫習卡。以文言字詞為例，從廉頗「吾羞，不忍為之下」及柳宗元「自余為僇人」的句子歸納出第一人稱代詞有「吾」和「余」，或從「鄉為身死而不受」、「然後知吾嚮之未始遊」歸納出「鄉」、「嚮」都解作過往。於同一張溫習卡整合相同知識點，溫習時不斷增添內容。

6.通假字(如「屬予作文以記之」、「故患有所不辟也」)、一詞多義(如「君子去仁」、「眾所同去」、「去國懷鄉」)、古今異義(如「一豆羹」、「先帝不以臣卑鄙」)、詞類活用(如「乃使其從者衣褐」)等，經常考問，須倍加留意。

7.評價《月下獨酌》能否排解憂思(2023)、「小學而大遺」對考生的啟發(2024)等試題，考核評鑑及應用等高階思維。溫習時可構思類似題目，自問自答，如「作者登上西山後能否解開「恆惴慄」的心情？」、「試為《勸學》『善假於物』的主張舉出一個生活例子。」

應試技巧

1.語譯：逐字譯寫，不可遺漏；須文句通順、符合原意及保留語氣(如「微斯人，吾誰與歸！」不可譯為反問句)。

2.選擇：根據文本找出答案；如遇困難，先排除錯誤選項，然後細心思考。

3.填表：表格本身往往給予作答提示，如《登樓》一詩典故所抒發的情懷(2020)，表格內「慨歎當時君主昏庸，沒有賢臣輔助」一句提示答案須運用如「慨歎」般具感情色彩的動詞(如「感歎」)，不接受客觀理性的字眼(如「認為」)。

4.短答：須闡述清晰飽滿，全面回應題目，採取正確的解題及作答步驟。先用螢光筆圈出試題關鍵字眼，再根據文本寫出其含意，最後充分說明。例子：

(1)「作者看到鴻雁後勾起了什麼情緒？為什麼？試加以說明。」《聲聲慢‧秋情》(2022)

關鍵字眼：鴻雁 / 情緒 / 為什麼

文本根據：「雁過也，正傷心，卻是舊時相識」

文本含意：「鴻雁」往南面飛過 / 詞人「傷心」 / 因「鴻雁」是「舊時相識」

合理解說：詞人與丈夫陰陽永隔，又因逃避戰火而遷居南方，剛巧見到候鳥「鴻雁」南飛過冬，想起不再收到雁書而感慨身世，並勾起故國之思。

(2)比喻如何說明道理/觀點？作答步驟：先指出本體和喻體，次準確寫出該道理/觀點，再指出本體和喻體的共通處，最後解說其共通處如何凸顯該道理/觀點。

(3)類比/對比/正襯/反襯如何說明道理/觀點？作答步驟：先指出用以類比/對比/正襯/反襯的兩項事物，次準確寫出該道理/觀點，再指出該兩項事物之近似或相反關係，最後解說其關係如何凸顯該道理/觀點。

文章作者：聖公會基孝中學

