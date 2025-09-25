DSE 2026｜報名/考試時間表 自修生+學校考生報考資格+考試費一覽

DSE（中學文憑試）是香港的2026年重要的公開試，決定莘莘學子是否合資格升讀大學。隨着香港考試及評核局（HKEAA）正式公布考試時間表及重要日期一覽表，DSE 2026亦進入衝刺階段。到底DSE 2026有什麼重要日子？考生如何報名？考試範圍及評核大綱是什麼？「01教育」已經為你準備好所需的資料！



DSE 2026 簡介

HKDSE（Hong Kong Diploma of Secondary Education Exam，香港中學文憑考試）是由考評局（香港考試及評核局，HKEAA）於每年3至5月間舉行的公開考試，日校學生可以透過DSE成績參加JUPAS，報讀香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學、浸會大學、嶺南大學、教育大學、都會大學及聖方濟各大學的學士學位課程。

近年香港考生人數已經大不如前，首屆（2012年）DSE考生有約7.1萬人，但DSE 2025的考生人數已經下跌至約5.5萬人。

DSE 2026 有什麼重要日子？

香港考試及評核局日前已經公布DSE 2026時間表，以下是根據局方資料得出的最新重要日子時間表：

DSE 2026報名重要日子是什麼？

．DSE 2026報名：2025年9月11日至10月8日

．繳交考試費：2025年10月15日晚上11時59分或之前

．申請逾期報名／更改報考科目資料：2025年11月14日至12月5日（暫定）

．繳付附加費及考試費（如適用）的截止日期：2025年12月9日晚上11時59分或之前

．申請退出考試的截止日期：2025年12月1日

．考評局於網頁上載考生手冊：2025年12月中旬

考生何時收到准考證？

音樂科及體育科的實習考試：2026年1月下旬（暫定）

甲類科目：2026年2月中旬（暫定）

DSE 2026考試日期什麼？（暫定）

實習考試（音樂科及體育科）：2026年2月上旬至3月下旬

口試（英國語文科）：2026年3月10日至19日

口試（英國語文科）（特殊需要考生）：2026年3月21日

筆試（甲類科目）：2026年4月8日至5月5日

DSE 2026放榜日期是什麼？

．發放成績（放榜日）：2026年7月15日（暫定）

DSE 2026的考試時間表是什麼？

以上DSE2026時間表為2025年9月8日修訂版。

我是學校考生，DSE 2026 如何報名？有何方法

報考資格

學校考生必須於2025／26學年為已獲批准參加2026年香港中學文憑考試之註冊學校的中六正讀生。

報名方法

學生考生必須由學校提供報名申請，校方將會透過香港中學文憑考試網上服務為學校考生提供報名申請。

考試費用

DSE 2026的考試費將會上調約4％，語文科目及其他科目的考試費用分別為777元及519元，報考6科的考生需要支付共3630元考試費。考生如有需要申請考試費減免，可以參考此考評局通告。

DSE 現已設有內地考場，於內地考場應考的考生需要額外支付2,500元的考試費。

繳費方法

考生可以使用 1) 網上理財服務、 2) 繳費靈（PPS）、3) 7-Eleven或OK便利店以現金付款。

DSE 2026 自修生資格是什麼？如何報名？

如果你想以自修生身份報名參加DSE 2026，你需要符合以下其中一項條件：

1. 曾應考文憑試，或同等程度考試；或

2. 以 2026 年 1 月 1 日計算，已滿 19 歲；或

3. 非修讀文憑試課程，但於 2025/26 年度已修畢或正在修讀等同中六之課程



報名方法

自修生必須透過香港中學文憑考試網上服務報名，按此前往相關網站。

考試費用

DSE 2026的考試費將會上調，語文科目及其他科目的考試費用分別為777元及519元，報考6科的考生需要支付共3630元考試費。自修生需要額外支付595元的考試費。

繳費方法

考生可以使用 1) 網上理財服務、 2) 繳費靈（PPS）、3) 7-Eleven或OK便利店以現金付款。

你可以按此參閱DSE 2026 的自修生報名須知。

DSE 2026 評核大綱

評核大綱會詳列。你可以點擊以下連結，以查閱各科的評核大綱：

核心科目：中國語文、英國語文、數學、公民與社會發展

選修科目：

中國語文教育：中國文學

英國語文教育：英語文學

個人、社會及人文教育：中國歷史、經濟、倫理與宗教、地理、歷史、旅遊與款待

科學教育：生物、化學、物理

科技教育：企業、會計與財務概論、設計與應用科技、健康管理與社會關懷、資訊及通訊科技、科技與生活

藝術教育：音樂、視覺藝術

體育：體育

DSE 2026 校本評核（SBA）是什麼？

DSE除了應考試卷之外，亦設有校本評核（School-Based Assessment），會由任教的老師在日常教學之中評核學生的表現，學生亦會透過老師的意見得知自己的強處及弱處。所有學校考生都需要完成應考科目的校本評核，分數會計算在DSE成績內。

設有校本評核的DSE科目如下：

核心科目：中國語文、英國語文

選修科目：生物、化學、物理、中國文學、設計與應用科技、健康管理與社會關懷、資訊及通訊科技、英語文學、科技與生活、視覺藝術

你可以參閱校本評核簡介小冊子，以了解更多有關校本評核的資料。

EDB DSE 2026（內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃）是什麼？

DSE考生可以透過「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」（EDB）申請入讀內地高校，高校會根據考生的DSE成績招收學生，豁免考生參加內地聯招考試或個別內地高校舉行的額外考試。參與計劃的學校包括多間著名高校，例如北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學等等。

你可以按此了解「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的詳情。

DSE 常見問題