DSE 2025｜英文閱讀卷談名人八卦、野外覓食　論「安靜辭職」現象

中學文憑試英文科閱讀及寫作卷今日開考，卷一閱讀卷必答部份，主題圍繞名人八卦；選答部份主題有關野生覓食，另有篇章談「安靜辭職」的現象，並提及「Gen Z」（Z世代）工作態度。



中學文憑試英文科閱讀及寫作卷今日開考。(資料圖片)

文憑試英文閱讀卷一設有兩大部份，甲部為必答題，乙部則設有較淺的B1及難度較高的B2部分，考生須二選一，選B1部份成績最高只可獲4級。

今年卷一甲部設有一篇文章，主題圍繞名人八卦（celebrity gossip)，討論大眾為何關注明星分手的消息和醜聞，以心理學角度分析八卦資訊的作用等。

乙部B1有三篇閱讀材料，談及野外覓食，如何在港郊外尋找可食用的野生植物、水果等，又提及本港野外採集家Wanda Huang的實踐例子。

乙部B2則有一篇文章，討論「安靜辭職」的職場新現象，即指打工仔按章工作，按合約或工資要求辦事，又提及「Gen Z」世代工作態度，指他們願意努力工作，尋求更好的工作方式，以達到人生目標，只是不願為工作而活。

(資料圖片/考評局提供)

考生：卷一難度與去年相若 乙部多長題目做得趕

考生周同學表示，今年英文卷一與去年難度相若，但認為比2023年關於奧巴馬的篇章更深。他指，甲部題目不容易，例如很難在文章找到同義詞作答。

至於乙部，他選答較難的B2部分，認為文章本身不難，讀了幾次後都「明明地」，但較多長題目，「驚唔夠時間，所以最尾都做得好趕」。

他指，雖然沒有新題型，但問法較為複雜，例如要分析文中幾個人的立場，以致要「翻兜」閱讀文章，「又要睇返成篇文搵佢個立場，有啲嘥時間」。他又表示，並無漏空題目，但「有啲唔識就亂寫，睇下撞唔撞得啱」。

考生：談Gen Z文章貼近時事 不熟議題難理解

考生蘇同學同樣選答B2部分，指文章講述Gen Z（Z世代）進入職場的模式和工作態度，認為是貼近時事議題，但因自己本身不熟悉此題材，故較難理解。他又指，不擅長作答表格題型，但今次出題亦比較複雜，該題花了10分鐘才完成到。他表示，本來期望能考取第五級，但現估計未必考到。

考生梁同學認為今年英文卷一較深，但不及2024年般難。她指甲部的考題已要自己分析，不能直接從文中找到答案，猶如乙部考題，因此花了比平時長的時間才完成，最終只剩3分鐘覆卷。至於乙部，她亦選答B2部分，認為不算太難。她說，仍然有信心卷一能考獲第五級成續。